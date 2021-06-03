Понад 2,5 мільйони користувачів Опендатабота отримали змогу захистити себе від протиправних дій колекторів.
Систему спілкування з колекторами розробили Український католицький університет та компанія Bot&Partners в рамках програми НБУ «Знай свої права».
Сервіс став частиною Опендатабота й доступний 24/7 у месенджерах та в застосунку. За допомогою сервісу користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе у державних реєстрах та подати скаргу до Національного банку України.
Незважаючи на те, що закон регламентує дії колекторів, до Національного банку продовжують надходити скарги на порушення колекторами норм етичної роботи. За цей рік НБУ вже отримав 3142 письмові скарги і 8258 усних звернень до контакт-центру щодо неетичної поведінки колекторів.
Понад 2,5 мільйони користувачів Опендатабота отримали змогу захистити себе від протиправних дій колекторів.
Систему спілкування з колекторами розробили Український католицький університет та компанія Bot&Partners в рамках програми НБУ «Знай свої права».
Сервіс став частиною Опендатабота й доступний 24/7 у месенджерах та в застосунку. За допомогою сервісу користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе у державних реєстрах та подати скаргу до Національного банку України.
Незважаючи на те, що закон регламентує дії колекторів, до Національного банку продовжують надходити скарги на порушення колекторами норм етичної роботи. За цей рік НБУ вже отримав 3142 письмові скарги і 8258 усних звернень до контакт-центру щодо неетичної поведінки колекторів.
Так НБУ реєстр колекторів тільки варганить...а зараз період міжзаконня. З колектором цікаво раз другий перегомоніти...а в подальшому переливання з пустого в порожнє. Дехто готується до судових тяжб а дехто вже готовий.
Ромасик написав:пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
В тяжбах Діджі проти імярека є Додаток 1 до договору переуступки Михалича на Діджі Фінанс. В тому додатку і є інфо по якому рахується позивна давність...і з картою тут заморокуватися це лишнє. Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
а можна посилання на цю справу, цікаво, що там за муть. Вся позовна давність у договорах, яких у них немає.
Ромасик написав:а можна посилання на цю справу, цікаво, що там за муть.
Боюсь що швидко її не знайду...здається їх навіть було декілька. Там весь цімес, що договір діє до такої то дати...до цієї дати додається 3 роки і після результуючої дати в Суд Діджі не ходи...контора вже під позивною давністю.
Викотили Постанову https://reyestr.court.gov.ua/Review/98040747 Фагор і Плеяда неналежні кредитори...оригінали договорів (яких у них вже немає) з імяреками мають повернути Діджі Фінанс. Про ті мільйони, що зібрав Фагор ні гу-гу. Подарували Фагору більше 100 млн зібраних в імяреків?
Квесторе_поверніться написав:Викотили Постанову https://reyestr.court.gov.ua/Review/98040747 Фагор і Плеяда неналежні кредитори...оригінали договорів (яких у них вже немає) з імяреками мають повернути Діджі Фінанс. Про ті мільйони, що зібрав Фагор ні гу-гу. Подарували Фагору більше 100 млн зібраних в імяреків?
хе-хе, фагорята програли через те, що пожлобилися і перегнули з дисконтом 29.2% замість 20%. Щось незрозуміло, чи повинен фонд тепер повернути кагору 468 сплачених лямів, чи пробачають? І що з дисконтом 99% діджеям? Це в рамках законів про ФГВФО?)
Ромасик написав:а можна посилання на цю справу, цікаво, що там за муть.
Боюсь що швидко її не знайду...здається їх навіть було декілька. Там весь цімес, що договір діє до такої то дати...до цієї дати додається 3 роки і після результуючої дати в Суд Діджі не ходи...контора вже під позивною давністю.
але ж договір відсутній! Тому ніхо не може знати, до коли він діє? Хіба імярек щиро ним поділився)