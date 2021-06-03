Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 лип, 2021 06:41
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:09
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:21
Оtg, натякаєте на зарядженість апеляції?
Тут важливо реально оцінити скільки з імяреків можна здерти за цей протухший пакет.
Хто Михаличу платив після ТА - знаю, хто Фагору платив - знаю, хто Діджеям заплатив - не знаю. А чи знає хтось про це на цій гілці?
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