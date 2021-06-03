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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 лип, 2021 06:41
Ромасик написав:
І що з дисконтом 99% діджеям? Це в рамках законів про ФГВФО?)
Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:09
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
І що з дисконтом 99% діджеям? Це в рамках законів про ФГВФО?)
Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
Думаю, ціна пакета, суддям до одного місця.
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otg
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Додано: Сер 07 лип, 2021 10:21
Оtg
, натякаєте на зарядженість апеляції?
Тут важливо реально оцінити скільки з імяреків можна здерти за цей протухший пакет.
Хто Михаличу платив після ТА - знаю, хто Фагору платив - знаю, хто Діджеям заплатив - не знаю. А чи знає хтось про це на цій гілці?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:54
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:
Щось незрозуміло, чи повинен фонд тепер повернути кагору 468 сплачених лямів, чи пробачають?
Суд в апеляції зробив висновок що цієї оплати там не було.
так, перечитав цю простиню уважніше. Якийсь неоднозначний висновок суду з цього приводу - щодо ланцюга юр.осіб і балансу банку. і кагорята підозріло просто це проігнорували. Думаю, продовження буде. А може і ні.
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Ромасик
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:04
Ромасик написав:
і кагорята підозріло просто це проігнорували. Думаю, продовження буде. А може і ні.
Кагор -- банкрот, у него уже нема денег на юристов в суде.
Ждемс выхода Авансара, небойсь на 1й абонемент в УБКИ он грошей нашкрябает и повыносит нам мосх полгодика
Ну а диджеи пока выкупают у кагора фотки кредитных договоров и пугают ими кредитчиков
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Amethyst
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Додано: Чет 08 лип, 2021 06:35
Ромасик написав:
Думаю, продовження буде. А може і ні.
Касація від Плеяди і Фагора буде...так собі думаю.
А то в апеляції дуже специфічно оцінили докази.
Проплати Плеяди в 480 млн не побачили а з оплатою Діджеями в 71 тисячу все Ок.
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Квесторе_поверніться
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