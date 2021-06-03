Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 лип, 2021 06:41
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:09
Додано: Сер 07 лип, 2021 10:21
Оtg, натякаєте на зарядженість апеляції?
Тут важливо реально оцінити скільки з імяреків можна здерти за цей протухший пакет.
Хто Михаличу платив після ТА - знаю, хто Фагору платив - знаю, хто Діджеям заплатив - не знаю. А чи знає хтось про це на цій гілці?
Додано: Сер 07 лип, 2021 20:54
так, перечитав цю простиню уважніше. Якийсь неоднозначний висновок суду з цього приводу - щодо ланцюга юр.осіб і балансу банку. і кагорята підозріло просто це проігнорували. Думаю, продовження буде. А може і ні.
Додано: Сер 07 лип, 2021 21:04
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Кагор -- банкрот, у него уже нема денег на юристов в суде.
Ждемс выхода Авансара, небойсь на 1й абонемент в УБКИ он грошей нашкрябает и повыносит нам мосх полгодика
Ну а диджеи пока выкупают у кагора фотки кредитных договоров и пугают ими кредитчиков
Додано: Чет 08 лип, 2021 06:35
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:37
Це шо за деза?
https://news.finance.ua/ru/news/-/49627 ... hajlovskij
Суд ще не виграний. Проміжний етап (апеляцію) виграла Діджі Фінанс а не Фонд.
Фонд грабування в Суді був третьою стороною і був зацікавлений в виграші, бо сплавив актив в 570 млн за 71 тисячу.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:50
Даа-с, зря Финанс.ЮА влезла в это дело с Михой и диджеями.
Дело грязное, оочень грязное, потом же не отмоешься
ПС. Нуна подписать Финанс.ЮА на страницу Андрущака в мордокниге
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|