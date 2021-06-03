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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5592559355945595

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 06:41

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ромасик написав:І що з дисконтом 99% діджеям? Це в рамках законів про ФГВФО?)

Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:І що з дисконтом 99% діджеям? Це в рамках законів про ФГВФО?)

Суд цього факту не досліджував.
Невідомо чи була експертиза вартості портфеля кредитів перед переуступкою Діджеям.
Думаю, ціна пакета, суддям до одного місця.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:21

Оtg, натякаєте на зарядженість апеляції? :wink:
Тут важливо реально оцінити скільки з імяреків можна здерти за цей протухший пакет.
Хто Михаличу платив після ТА - знаю, хто Фагору платив - знаю, хто Діджеям заплатив - не знаю. А чи знає хтось про це на цій гілці?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Щось незрозуміло, чи повинен фонд тепер повернути кагору 468 сплачених лямів, чи пробачають?

Суд в апеляції зробив висновок що цієї оплати там не було.

так, перечитав цю простиню уважніше. Якийсь неоднозначний висновок суду з цього приводу - щодо ланцюга юр.осіб і балансу банку. і кагорята підозріло просто це проігнорували. Думаю, продовження буде. А може і ні.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:04

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ромасик написав:і кагорята підозріло просто це проігнорували. Думаю, продовження буде. А може і ні.

Кагор -- банкрот, у него уже нема денег на юристов в суде.
Ждемс выхода Авансара, небойсь на 1й абонемент в УБКИ он грошей нашкрябает и повыносит нам мосх полгодика :mrgreen:
Ну а диджеи пока выкупают у кагора фотки кредитных договоров и пугают ими кредитчиков :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ромасик написав:Думаю, продовження буде. А може і ні.

Касація від Плеяди і Фагора буде...так собі думаю.
А то в апеляції дуже специфічно оцінили докази.
Проплати Плеяди в 480 млн не побачили а з оплатою Діджеями в 71 тисячу все Ок.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:37

Це шо за деза? :shock:
https://news.finance.ua/ru/news/-/49627 ... hajlovskij
Суд ще не виграний. Проміжний етап (апеляцію) виграла Діджі Фінанс а не Фонд.
Фонд грабування в Суді був третьою стороною і був зацікавлений в виграші, бо сплавив актив в 570 млн за 71 тисячу.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:50

Даа-с, зря Финанс.ЮА влезла в это дело с Михой и диджеями.
Дело грязное, оочень грязное, потом же не отмоешься :)

ПС. Нуна подписать Финанс.ЮА на страницу Андрущака в мордокниге :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 06:11

Фагору недоплатили...в позові відмовлено
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98077104
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:49

Діджеїв запишуть в колектори на халяву?
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/08072021_72.pdf?v=4
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