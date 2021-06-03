otg написав:
Вы хуже вруна. Вы перекручиваете факты. Нет реального владельца моего долга.(идут суды)
Правда глаза колет? Или вы вообще не способны логически мыслить?
Фраза "А то что Вы себе там напридумывали это всего лишь Ваши влажные фантазии" просто идеально характеризует тот бред, который вы несёте. Видимо это ваше обычное состояние в реальной жизни
Какое отношение лично к вам имеют суды? Какие именно действующие нормативные акты (с указанием конкретных статей) или какие именно решения суда запрещали именно вам гасить ваш долг?
Я лично как нормальный законопослушный гражданин руководствовался ч. 2 ст. 516 Гражданского кодекса. И сделал это годы назад, когда вы всё это время думали как не возвращать украденное под любым предлогом...
Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він може виконати зобов'язання старому кредитору, і таке виконання буде вважатися належним. І як будь-яке належне виконання, виконання зобов'язання на користь старого кредитора буде означати припинення зобов'язання для боржника (ст. 599 ЦК). Тобто новий кредитор буде не в праві вимагати від боржника виконання на свою користь. Єдине право, що залишиться у нового кредитора в такому випадку - це право вимагати від старого кредитора передачі всього отриманого від боржника як безпідставного збагачення (ст. ст. 1212 - 1214 ЦК).