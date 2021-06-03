otg написав:Вы хуже вруна. Вы перекручиваете факты. Нет реального владельца моего долга.(идут суды)
Правда глаза колет? Или вы вообще не способны логически мыслить?
Фраза "А то что Вы себе там напридумывали это всего лишь Ваши влажные фантазии" просто идеально характеризует тот бред, который вы несёте. Видимо это ваше обычное состояние в реальной жизни
Какое отношение лично к вам имеют суды? Какие именно действующие нормативные акты (с указанием конкретных статей) или какие именно решения суда запрещали именно вам гасить ваш долг?
Я лично как нормальный законопослушный гражданин руководствовался ч. 2 ст. 516 Гражданского кодекса. И сделал это годы назад, когда вы всё это время думали как не возвращать украденное под любым предлогом...
Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він може виконати зобов'язання старому кредитору, і таке виконання буде вважатися належним. І як будь-яке належне виконання, виконання зобов'язання на користь старого кредитора буде означати припинення зобов'язання для боржника (ст. 599 ЦК). Тобто новий кредитор буде не в праві вимагати від боржника виконання на свою користь. Єдине право, що залишиться у нового кредитора в такому випадку - це право вимагати від старого кредитора передачі всього отриманого від боржника як безпідставного збагачення (ст. ст. 1212 - 1214 ЦК).
Vorlon написав:Я лично как нормальный законопослушный гражданин
А как вы узнали сумму вашего долга? Я вот написал письмо/запрос уважаемому летом 16го с просьбой указать сумму долга, отнес на Стадионную, зарегил и... вот до сих пор жду ответ. А ваащето все лето 16го суд запрещал платить по реквизитам понда и как же вы как законоп-й все заплатили?
Vorlon написав:Я лично как нормальный законопослушный гражданин
А как вы узнали сумму вашего долга? Я вот написал письмо/запрос уважаемому летом 16го с просьбой указать сумму долга, отнес на Стадионную, зарегил и... вот до сих пор жду ответ. А ваащето все лето 16го суд запрещал платить по реквизитам понда и как же вы как законоп-й все заплатили?
Зараз тим більше нікому платити ніззя. Борги в 570000000 (з прОцентами 16000000000) викуплені за 71000 - неповертабельні.
otg написав:Вы хуже вруна. Вы перекручиваете факты. Нет реального владельца моего долга.(идут суды)
Правда глаза колет? Или вы вообще не способны логически мыслить?
Фраза "А то что Вы себе там напридумывали это всего лишь Ваши влажные фантазии" просто идеально характеризует тот бред, который вы несёте. Видимо это ваше обычное состояние в реальной жизни
Какое отношение лично к вам имеют суды? Какие именно действующие нормативные акты (с указанием конкретных статей) или какие именно решения суда запрещали именно вам гасить ваш долг?
Я лично как нормальный законопослушный гражданин руководствовался ч. 2 ст. 516 Гражданского кодекса. И сделал это годы назад, когда вы всё это время думали как не возвращать украденное под любым предлогом...
Вы как лох заплатили одному из претендентов на наш кредит. Если окончательно примут решение в сторону другого претендента Вам придется заплатить еще и ему. И никто Вам упласченное не вернет. Так что хватит здесь кого то обвинять. А вообще Вы очень похожи не на заемщика, а одного из представителей претендентов на наш долг.