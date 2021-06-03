Ratatui написав:Я что-то пропустил. Авансар это кто или, что?
Фагор продал свой портфель Авансару, поэтому все решения суда в которых Фагор был обязан кому-то что-то передать (в частности оригиналы договоров Диджеям) теперь можно засунуть в попу Диджеям. Диджеи теперь должны подавать в суд на Авансар, чтоб он им отдал оригиналы и проходить всю эпопею по-новой.
Звертаємо увагу, що вищезгадане нелегітимне судове рішення не підлягає виконанню, оскільки воно стосується прав вимоги, що вже не належать ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор». Нагадуємо, що права вимоги за кредитними договорами, що укладались з ПАТ «Банк Михайлівський», передані на користь ТОВ «ФК «Авансар». Не існує жодного судового рішення чи навіть судового процесу про незаконність придбання ТОВ «ФК «Авансар» прав вимоги за кредитними договорами, що укладались позичальниками з ПАТ «Банк Михайлівський». Через нелегітимність та неможливість виконання судового рішення у справі № 910/11298/16 єдиним законним кредитором за кредитними договорами, що укладались позичальниками з ПАТ «Банк Михайлівський», є ТОВ «ФК «Авансар». Новому кредитору передані всі оригінали кредитних справ та інформація про погашення заборгованості за договорами.
Ratatui написав:Я что-то пропустил. Авансар это кто или, что?
Фагор продал свой портфель Авансару, поэтому все решения суда в которых Фагор был обязан кому-то что-то передать (в частности оригиналы договоров Диджеям) теперь можно засунуть в попу Диджеям. Диджеи теперь должны подавать в суд на Авансар, чтоб он им отдал оригиналы и проходить всю эпопею по-новой.
Звертаємо увагу, що вищезгадане нелегітимне судове рішення не підлягає виконанню, оскільки воно стосується прав вимоги, що вже не належать ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор». Нагадуємо, що права вимоги за кредитними договорами, що укладались з ПАТ «Банк Михайлівський», передані на користь ТОВ «ФК «Авансар». Не існує жодного судового рішення чи навіть судового процесу про незаконність придбання ТОВ «ФК «Авансар» прав вимоги за кредитними договорами, що укладались позичальниками з ПАТ «Банк Михайлівський». Через нелегітимність та неможливість виконання судового рішення у справі № 910/11298/16 єдиним законним кредитором за кредитними договорами, що укладались позичальниками з ПАТ «Банк Михайлівський», є ТОВ «ФК «Авансар». Новому кредитору передані всі оригінали кредитних справ та інформація про погашення заборгованості за договорами.
Спасибо за информацию. Диджеи дальше воздух пинают.
Національний банк України виключив шість компаній – ТОВ “ФК “АВАНСАР” (ЄДРПОУ 40199031), ТОВ “ФК “АРМАДА” (ЄДРПОУ 41704491), ТОВ “ФК “КРЕДИТ ФАКТОР” (ЄДРПОУ 39826848), ТОВ “ФК “МОДЕНА” (ЄДРПОУ 41670960), ТОВ “ФК ТРАНСФЕР ГРУП” (ЄДРПОУ 40186572) та ПрАТ “СК “МОНОМАХ” (ЄДРПОУ 19363702) – із Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв.