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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 21 сер, 2021 00:35
otg написав:
Родилась у меня мысль. А кто то пытался у фагоровской стороны выкупить оригиналы своих документов с дисконтом скажем процентов так за 50 или даже за 70?
Так oe2007
пишет что за 800 грн. отдают. Спросите у него.
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demichh
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Додано: Суб 21 сер, 2021 09:08
otg написав: Ratatui написав:
Не факт, что эти договора вообще у кого-то есть. Возможно их уже давно моль почикала.
Да нет
Это деньги, а деньги хранят как зеницу ока. Даже с учетом того что их сейчас проблемно обналичить. Так или иначе пока теоретически это возможно (обналичить) их будут сберегать.
Терзают меня смутные сомнения, но всё может быть.
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Ratatui
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Додано: Суб 21 сер, 2021 09:11
Ratatui написав: otg написав: Ratatui написав:
Не факт, что эти договора вообще у кого-то есть. Возможно их уже давно моль почикала.
Да нет
Это деньги, а деньги хранят как зеницу ока. Даже с учетом того что их сейчас проблемно обналичить. Так или иначе пока теоретически это возможно (обналичить) их будут сберегать.
Терзают меня смутные сомнения, но всё может быть.
Я жду звонка с пердложением по выкупу договора, думаю за 5% от суммы крелимита на день ВА. Звонить 1м щитаю себя не уважать и цену набивать
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Amethyst
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Додано: Суб 21 сер, 2021 09:17
Amethyst 5 лет не звонили сомневаюсь, что надумают.
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Ratatui
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