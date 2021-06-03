RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5596559755985599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 00:35

  otg написав:Родилась у меня мысль. А кто то пытался у фагоровской стороны выкупить оригиналы своих документов с дисконтом скажем процентов так за 50 или даже за 70?

Так oe2007 пишет что за 800 грн. отдают. Спросите у него.
demichh
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 09.12.10
Подякував: 133 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:08

  otg написав:
  Ratatui написав:
Не факт, что эти договора вообще у кого-то есть. Возможно их уже давно моль почикала.
Да нет :) Это деньги, а деньги хранят как зеницу ока. Даже с учетом того что их сейчас проблемно обналичить. Так или иначе пока теоретически это возможно (обналичить) их будут сберегать.


Терзают меня смутные сомнения, но всё может быть.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7757
З нами з: 30.11.12
Подякував: 115 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:11

  Ratatui написав:
  otg написав:
  Ratatui написав:
Не факт, что эти договора вообще у кого-то есть. Возможно их уже давно моль почикала.
Да нет :) Это деньги, а деньги хранят как зеницу ока. Даже с учетом того что их сейчас проблемно обналичить. Так или иначе пока теоретически это возможно (обналичить) их будут сберегать.


Терзают меня смутные сомнения, но всё может быть.

Я жду звонка с пердложением по выкупу договора, думаю за 5% от суммы крелимита на день ВА. Звонить 1м щитаю себя не уважать и цену набивать :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 741
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:17

Amethyst 5 лет не звонили сомневаюсь, что надумают.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7757
З нами з: 30.11.12
Подякував: 115 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5596559755985599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4845, 4846, 4847
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48464 24838298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 11:25
diplomnet
Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Чет 24 лют, 2005 14:45
954 203644
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 18:42
Квесторе_поверніться
Терра Банк - БАНКРОТ 1 ... 272, 273, 274
Anonymous » Пон 16 кві, 2007 15:17
2735 727743
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 09:49
Dika

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.