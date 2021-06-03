Ratatui написав:Amethyst 5 лет не звонили сомневаюсь, что надумают.
Ситуация меняется, может и надумают. 5% вряд ли, ну а 50-30 могли бы предложить.Хотя кто его знает. Может надеятся еще 100 с процентами сбить Я б на их месте взял бы половину. Синица в руках луше чем журавль в небе.
demichh написав:Так oe2007 пишет что за 800 грн. отдают. Спросите у него.
Amethyst написав:oe2007 писал про выкуп договора ПОСЛЕ погашения долга )
Ну это ни об чем. В свете последних решений суда им долг никто не собирается платить. Вот договор по вменяемой цене купили б многие. Ведь у диджеев без договоров шансов очень мало. Я вообще удивляюсь как они смогли хоть что то выиграть. Какие то беззубые адвокаты у заемщиков попались. Никто не затребовал оригиналы.
Amethyst написав:oe2007 писал про выкуп договора ПОСЛЕ погашения долга )
Ну это ни об чем. В свете последних решений суда им долг никто не собирается платить. Вот договор по вменяемой цене купили б многие. Ведь у диджеев без договоров шансов очень мало. Я вообще удивляюсь как они смогли хоть что то выиграть. Какие то беззубые адвокаты у заемщиков попались. Никто не затребовал оригиналы.
Увы, но большая часть адвокатов это ходячие кошельки по перемещению денег между клиентами , судьями и прокурорами. Поэтому если нет капусты они ничего решить и не могут. Нормальных зубастых адвокатов единицы.
ну хорошо, суд обящзал фагор передать диджи оригиналы договоров .. но они же ужде не у Фагора, а у Авансара, а Авансар никто не обязывал их передавать Диджи.
прошу нашего штатного эксперта квестора_поверниться надати высновок
Плеяда з Фагором здійснила упереджуючий хід, який унеможливлює виконання рішення Суду. До речі в суді Діджеї проти Плеяди і Фагора тривають касаційні тяжби. Поки що касаційні скарги Плеяди і Особи1 відхиленні по формальним ознакам неуплати судового збору.