Ratatui написав:Amethyst 5 лет не звонили сомневаюсь, что надумают.
Ситуация меняется, может и надумают. 5% вряд ли, ну а 50-30 могли бы предложить.Хотя кто его знает. Может надеятся еще 100 с процентами сбить Я б на их месте взял бы половину. Синица в руках луше чем журавль в небе.
demichh написав:Так oe2007 пишет что за 800 грн. отдают. Спросите у него.
Так давайте его сюда, спросим.
Тут я. Значить ситуація така. Зателефонував на Фагор. Кажу: Ви переуступили фін портфель михайлівського далі? - Так. На користь ТОВ “ФК “АВАНСАР”? - Так. Але ж вони вже не фінустанова з червня 2021? - Так. А можна отримати нікому не потрібний оригінал договору? - Ні. А навіщо?! Ну так щоб всі оригінали були в мене. - Зв'яжіться з Авансар, вони продають оригінали по 800 грн. Шукайте.
Ось така розмова. Ні про яке погашення боргу мова не йшла. Хоча борг у мене погашений перед ФК Фагор на момент дії рішення суду на їх користь. Хто має значну суму. Раджу глянути в реєстрі судових рішень справу №495/1965/20, провадження №2/495/1726/2020. І рішення суду по цій справі.