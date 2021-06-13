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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5597559855995600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:14

  Квесторе_поверніться написав:Виконавчий напис нотаріуса розгромлено в першій інстанції
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98949257


Адекватный судья это хорошо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 13:58

ДІДЖІ розгромлено
Борги Михалича не повернув Суд
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99290991
От чого з Діджеїв за адвоката стягнули тільки 4000 коли потратились на 8000? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 14:01

Ше один розгром Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99283370
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:21

Это суды по кредкартам или обычные кредиты?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:50

  demichh написав:Это суды по кредкартам или обычные кредиты?

Там де мінус 4000 у Діджеїв кредит перераховувався на карту.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:29

  otg написав:
  Ratatui написав:Amethyst 5 лет не звонили сомневаюсь, что надумают.
Ситуация меняется, может и надумают. 5% вряд ли, ну а 50-30 могли бы предложить.Хотя кто его знает. Может надеятся еще 100 с процентами сбить :) Я б на их месте взял бы половину. Синица в руках луше чем журавль в небе.
  demichh написав:Так oe2007 пишет что за 800 грн. отдают. Спросите у него.
Так давайте его сюда, спросим.

Тут я.
Значить ситуація така.
Зателефонував на Фагор.
Кажу:
Ви переуступили фін портфель михайлівського далі? - Так.
На користь ТОВ “ФК “АВАНСАР”? - Так.
Але ж вони вже не фінустанова з червня 2021? - Так.
А можна отримати нікому не потрібний оригінал договору? - Ні. А навіщо?!
Ну так щоб всі оригінали були в мене. - Зв'яжіться з Авансар, вони продають оригінали по 800 грн. Шукайте.

Ось така розмова.
Ні про яке погашення боргу мова не йшла.
Хоча борг у мене погашений перед ФК Фагор на момент дії рішення суду на їх користь.
Хто має значну суму. Раджу глянути в реєстрі судових рішень справу №495/1965/20, провадження №2/495/1726/2020. І рішення суду по цій справі.
oe2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:42

  oe2007 написав:Хто має значну суму. Раджу глянути в реєстрі судових рішень справу №495/1965/20, провадження №2/495/1726/2020. І рішення суду по цій справі.

https://scanbe.io/cases/495196520/court ... s/93386325
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Кто то знает как с “ФК “АВАНСАР”связаться?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:02

  otg написав:Кто то знает как с “ФК “АВАНСАР”связаться?


Будут новости маякните.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Интересно а сколько всего должников прикупили товарищи. Сколько денег они вторгуют если все продадут по 800 грн?
otg
 
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