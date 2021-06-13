Наверное больше чем фонд от диджеев получил.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:45
Додано: Вів 21 вер, 2021 22:37
Додано: Чет 23 вер, 2021 13:44
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:08
мне дж четко раз в неделю звонит. четверг-пятница. адреналин поднимается. особенно когда жена это слышит (ей тоже сразу звонят) и мозг мне выносит. ну будут еще авансары звонить. дж уже год звонит. я вопросы задаю: мое место работы, дата выдачи паспорта. нема инфы. год уже блокируют мои счета и идномер. спросил что будет если симку выброшу сказала что приедут домой. из киева в ровно ! я уже биту приготовил и код на подъезде сменил.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:50
Ничего не понятно.
Зачем разговаривать с мошенниками?
и что такое идномер?
Кажется, вы сами себя накручиваете.
Если нравится поднимать себе адреналин, то есть более приличные способы для этого.
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