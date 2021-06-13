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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5598559956005601

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:45

  otg написав:Интересно а сколько всего должников прикупили товарищи. Сколько денег они вторгуют если все продадут по 800 грн?


Наверное больше чем фонд от диджеев получил.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:37

  Ratatui написав:
Наверное больше чем фонд от диджеев получил.
Не нравится мне этот движ. Почитал про “ФК “АВАНСАР” они тоже коллекторы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 13:44

  otg написав:Интересно а сколько всего должников прикупили товарищи. Сколько денег они вторгуют если все продадут по 800 грн?

Про 800 на рівні байки ...де реальні кейси?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:08

  otg написав:
  Ratatui написав:Не нравится мне этот движ. Почитал про “ФК “АВАНСАР” они тоже коллекторы.

мне дж четко раз в неделю звонит. четверг-пятница. адреналин поднимается. особенно когда жена это слышит (ей тоже сразу звонят) и мозг мне выносит. ну будут еще авансары звонить. дж уже год звонит. я вопросы задаю: мое место работы, дата выдачи паспорта. нема инфы. год уже блокируют мои счета и идномер. спросил что будет если симку выброшу сказала что приедут домой. из киева в ровно ! я уже биту приготовил и код на подъезде сменил.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:50

  nechmo написав:мне дж четко раз в неделю звонит. четверг-пятница. адреналин поднимается. особенно когда жена это слышит (ей тоже сразу звонят) и мозг мне выносит. ну будут еще авансары звонить. дж уже год звонит. я вопросы задаю: мое место работы, дата выдачи паспорта. нема инфы. год уже блокируют мои счета и идномер. спросил что будет если симку выброшу сказала что приедут домой. из киева в ровно ! я уже биту приготовил и код на подъезде сменил.

Ничего не понятно.
Зачем разговаривать с мошенниками?
и что такое идномер?
Кажется, вы сами себя накручиваете.
Если нравится поднимать себе адреналин, то есть более приличные способы для этого.
Bosstone
 
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