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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 вер, 2021 08:48
Корисна постанова
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:34
Уже интересно.
Додано: Суб 25 вер, 2021 14:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:04
Додано: Суб 25 вер, 2021 17:54
Квесторе_поверніться
Да я появился учора у реєстрі боржників
Після обіду
Еліт фінанс на мене взыскание через частного исполнителя сделал путём приписа.
Это так я пробил
Додано: Суб 25 вер, 2021 19:15
Тоді Вам сюди
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:53
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