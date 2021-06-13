RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5599560056015602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:48

Корисна постанова
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99518722
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:34

  Квесторе_поверніться написав:Корисна постанова
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99518722


Уже интересно.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?
барабашов
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:04

  барабашов написав:На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?

Є в реєстрі боржників?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:54

Квесторе_поверніться
Да я появился учора у реєстрі боржників
Після обіду
Еліт фінанс на мене взыскание через частного исполнителя сделал путём приписа.
Это так я пробил
барабашов
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 19:15

  барабашов написав:Квесторе_поверніться
Да я появился учора у реєстрі боржників
Після обіду
Еліт фінанс на мене взыскание через частного исполнителя сделал путём приписа.
Это так я пробил

Тоді Вам сюди
http://easydebts.blogspot.com/search/la ... 1%81%D0%B0
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:53

  барабашов написав:На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?


Если не секрет сколько михе зависли?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5599560056015602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ 1 ... 230, 231, 232
Anonymous » Суб 15 бер, 2008 17:09
2310 346390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 09:39
Козак-характерник
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4845, 4846, 4847
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48465 24852286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 18:22
Hotab
Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Чет 24 лют, 2005 14:45
954 204858
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 18:42
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22897)
26.09.2021 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.