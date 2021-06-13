МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 вер, 2021 08:48
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:34
Ratatui
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Додано: Суб 25 вер, 2021 14:58
На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?
барабашов
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Додано: Суб 25 вер, 2021 15:04
барабашов написав:
На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?
Є в реєстрі боржників?
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:54
Квесторе_поверніться Да я появился учора у реєстрі боржників Після обіду Еліт фінанс на мене взыскание через частного исполнителя сделал путём приписа. Это так я пробил
барабашов
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Додано: Суб 25 вер, 2021 19:15
барабашов написав: Квесторе_поверніться
Да я появился учора у реєстрі боржників
Після обіду
Еліт фінанс на мене взыскание через частного исполнителя сделал путём приписа.
Это так я пробил
Тоді Вам сюди
http://easydebts.blogspot.com/search/la ... 1%81%D0%B0
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 26 вер, 2021 19:53
барабашов написав:
На меня какая то Элит Финанс наложила арест в реестре и чую из за этого Михайловского.
На кого то частный исполнитель по припису от Элит Финанс уже наложил взыскание?
Если не секрет сколько михе зависли?
Ratatui
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:31
Ничего не понятно.
Зачем разговаривать с мошенниками? и что такое идномер? Кажется, вы сами себя накручиваете. Если нравится поднимать себе адреналин, то есть более приличные способы для этого.[/quote] идномер - идентификацийный номер. разговариваю с мошенниками чтобы потянуть их рабочее время. если 10 чел по 10 мин с ними пообщаются может кому-то не позвонят.
nechmo
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:05
Сегодня звонили....Говорю им: -вы дозвонились в Качановскую исправительную колонию №54, если хотите присоединиться к нам-нажмите 1....,повесили трубку.
ROLF
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