Всім привіт.
Інфа по ТОВ ФК АВАНСАР.
Контора почала працювати вчорну. Тобто - виносять виконавчий напис через приватного нотаріуса Остапенко Євген Михайлович, номер свідоцтва 7921, м.Київ, який тимчасово не діє!!! Це можна перевірити в єдиному реєсрі нотаріусів. Далі в роботу вступає приватний виконавець. Блокують рахунки деяких банків, наприклад Приватбанку, деякі банки не блокуюють, наприклад моно та альфа. Також вносять дані в реєстр боржників. Інфу про це видно в Дії також. Стикнулися з такою проблемою, вирішуємо. Перше - пишемо заяву в поліцію та подаємо до суду на дії приватного виконавця.
Тому - будьте уважні!!! Розводняк повний!!! ФК Авансар діють повністю вчорну, як кажуть - шукають дурня...