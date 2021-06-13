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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:50
Всім привіт.
Інфа по ТОВ ФК АВАНСАР.
Контора почала працювати вчорну. Тобто - виносять виконавчий напис через приватного нотаріуса Остапенко Євген Михайлович, номер свідоцтва 7921, м.Київ, який тимчасово не діє!!! Це можна перевірити в єдиному реєсрі нотаріусів. Далі в роботу вступає приватний виконавець. Блокують рахунки деяких банків, наприклад Приватбанку, деякі банки не блокуюють, наприклад моно та альфа. Також вносять дані в реєстр боржників. Інфу про це видно в Дії також. Стикнулися з такою проблемою, вирішуємо. Перше - пишемо заяву в поліцію та подаємо до суду на дії приватного виконавця.
Тому - будьте уважні!!! Розводняк повний!!! ФК Авансар діють повністю вчорну, як кажуть - шукають дурня...
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purgen
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:56
барабашов Проверяйте нотариуса, я выше написал пост - мутят по беспределу"
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purgen
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:19
purgen написав:
Далі в роботу вступає приватний виконавець.
Яке прізвище приватного виконавця?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:49
Квесторе_поверніться
Ну в кожному регіоні свій мабуть - у нас Роман Роман Михайлович. Закарпаття, м.Хуст. Хоча, можливо він в схемі також. Працюємо в напрямку звернень в Мінюст по нотаріусу, поліція, та суд на дії виконавця. Далі буде видно. На днях аналогічна справу в суді була - виграшні на 101%. Буду тримати в курсі.
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purgen
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