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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:50
Всім привіт.
Інфа по ТОВ ФК АВАНСАР.
Контора почала працювати вчорну. Тобто - виносять виконавчий напис через приватного нотаріуса Остапенко Євген Михайлович, номер свідоцтва 7921, м.Київ, який тимчасово не діє!!! Це можна перевірити в єдиному реєсрі нотаріусів. Далі в роботу вступає приватний виконавець. Блокують рахунки деяких банків, наприклад Приватбанку, деякі банки не блокуюють, наприклад моно та альфа. Також вносять дані в реєстр боржників. Інфу про це видно в Дії також. Стикнулися з такою проблемою, вирішуємо. Перше - пишемо заяву в поліцію та подаємо до суду на дії приватного виконавця.
Тому - будьте уважні!!! Розводняк повний!!! ФК Авансар діють повністю вчорну, як кажуть - шукають дурня...
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purgen
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:56
барабашов Проверяйте нотариуса, я выше написал пост - мутят по беспределу"
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purgen
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:19
purgen написав:
Далі в роботу вступає приватний виконавець.
Яке прізвище приватного виконавця?
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:49
Квесторе_поверніться
Ну в кожному регіоні свій мабуть.
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purgen
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Додано: Чет 07 жов, 2021 04:52
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Додано: Чет 07 жов, 2021 05:30
purgen написав:Квесторе_поверніться
Ну в кожному регіоні свій мабуть.
Щось не видно щоб Фагор світився в виконавчих написах ініційованих Авансаром?
Надайте докази що саме по колишніх договарах з Михаличем зварганився хоча б один виконавчий напис.
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