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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5600560156025603

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:50

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Всім привіт.
Інфа по ТОВ ФК АВАНСАР.
Контора почала працювати вчорну. Тобто - виносять виконавчий напис через приватного нотаріуса Остапенко Євген Михайлович, номер свідоцтва 7921, м.Київ, який тимчасово не діє!!! Це можна перевірити в єдиному реєсрі нотаріусів. Далі в роботу вступає приватний виконавець. Блокують рахунки деяких банків, наприклад Приватбанку, деякі банки не блокуюють, наприклад моно та альфа. Також вносять дані в реєстр боржників. Інфу про це видно в Дії також. Стикнулися з такою проблемою, вирішуємо. Перше - пишемо заяву в поліцію та подаємо до суду на дії приватного виконавця.
Тому - будьте уважні!!! Розводняк повний!!! ФК Авансар діють повністю вчорну, як кажуть - шукають дурня...
purgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:56

барабашов Проверяйте нотариуса, я выше написал пост - мутят по беспределу"
purgen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:19

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  purgen написав:Далі в роботу вступає приватний виконавець.

Яке прізвище приватного виконавця?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:49

Квесторе_поверніться
Ну в кожному регіоні свій мабуть.
purgen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 04:52

Тут Остапенко засвітився
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100084733
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:03

Тут вже зупиняють стягнення
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100057647
Початок тяжб 28 жовтня року 2021
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100105233
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 07 жов, 2021 05:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:07

В звязці з Остапенком Онишкевич
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100053281
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:22

Суд виявив небезспірність вимог
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98632455
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:26

Ухвала з помилками в постановчій частині
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99822258
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 05:30

  purgen написав:Квесторе_поверніться
Ну в кожному регіоні свій мабуть.

Щось не видно щоб Фагор світився в виконавчих написах ініційованих Авансаром?
Надайте докази що саме по колишніх договарах з Михаличем зварганився хоча б один виконавчий напис.
Квесторе_поверніться
 
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