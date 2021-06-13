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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5601560256035604

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:13

строк позовної давності

Вітаю, товариство!
Будь ласка, скажіть, хто що думає з приводу позовної давності?
Три роки (загальний строк позовної давності) ВЖЕ ДАВНО минув.
Хай навіть у DJ finance раптом з'являться оригинали договорів, хай 100 законних причин, але ж строк минув...
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:30

  zhestokiy_kachok написав:Вітаю, товариство!
Будь ласка, скажіть, хто що думає з приводу позовної давності?
Три роки (загальний строк позовної давності) ВЖЕ ДАВНО минув.
Хай навіть у DJ finance раптом з'являться оригинали договорів, хай 100 законних причин, але ж строк минув...
Не так все просто. Судя с решений судов это не самый везкий аргумент. Если для кого то из претендентов на наши кредиты сойдутся все звезды, срок исковой давности можно применить лишь на часть из суммы которую они насчитают. По крайней мере последние решения судов имели только такую практику.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:13

отлично
  Квесторе_поверніться написав:Суд виявив небезспірність вимог
https://reyestr.court.gov.ua/Review/98632455

За змістомстатті 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями-не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).
...

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172. При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. Цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі України «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій, а лише їх конкретизує.

Відповідно до Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, обов`язковою умовою вчинення виконавчого напису є наявність оригіналу нотаріально посвідченого договору.

Аналогічна позиція Верховного суду, який у своїй постанові від 12.03.2020 року у справі за № 757/24703/18 ц , дійшов до висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору, за яким стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підставі для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірності заборгованості боржника.
Ромасик
 
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