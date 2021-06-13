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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:46
IMPRINTER написав:
Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв
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Bosstone
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:44
IMPRINTER написав:Ромасик
так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )
для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )
Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.
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Ratatui
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:54
Bosstone написав: IMPRINTER написав:
Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв
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Діджеї радують СМС шо Плеяда втратила можливість оскарження і вони єдині кредитори.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:57
Ratatui написав: IMPRINTER написав:Ромасик
так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )
для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )
Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.
Останнім часом Діджеї на імяреків шо боргували Михаличу в Суд не подають.
Попередня практика застосування проти Діджеїв позивної давності в судах є.
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