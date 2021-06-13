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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5602560356045605

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:46

  IMPRINTER написав:Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв

Берут лохов на понт
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:44

  IMPRINTER написав:Ромасик

так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )

для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )


Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:54

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв

Берут лохов на понт

Діджеї радують СМС шо Плеяда втратила можливість оскарження і вони єдині кредитори.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:57

  Ratatui написав:
  IMPRINTER написав:Ромасик

так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )

для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )


Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.

Останнім часом Діджеї на імяреків шо боргували Михаличу в Суд не подають.
Попередня практика застосування проти Діджеїв позивної давності в судах є.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52

https://opendatabot.ua/open/collectors?page=2
Довіра і гарантія в списку колекторів є.
Діджі фінанс в списку колекторів не є.
З Довіра і гарантія Вам дзвонити можуть але не мають для цього підстав.
Діджі фінанс мають підстави Вам дзвонити...але дзвонити їм ніззя. :)
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