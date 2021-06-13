Берут лохов на понт
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:46
Додано: Чет 14 жов, 2021 20:44
Додано: Чет 14 жов, 2021 22:54
Додано: Чет 14 жов, 2021 22:57
Останнім часом Діджеї на імяреків шо боргували Михаличу в Суд не подають.
Попередня практика застосування проти Діджеїв позивної давності в судах є.
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52
Довіра і гарантія в списку колекторів є.
Діджі фінанс в списку колекторів не є.
З Довіра і гарантія Вам дзвонити можуть але не мають для цього підстав.
Діджі фінанс мають підстави Вам дзвонити...але дзвонити їм ніззя.
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