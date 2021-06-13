МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 жов, 2021 19:46
IMPRINTER написав:
Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв
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Bosstone
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:44
IMPRINTER написав: Ромасик
так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )
для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )
Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.
Ratatui
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:54
Bosstone написав: IMPRINTER написав:
Диджи прислали смс, что окончательно выиграли суд и что получили оригиналы договоров с ссылкой на Гугл драйв
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Діджеї радують СМС шо Плеяда втратила можливість оскарження і вони єдині кредитори.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:57
Ratatui написав: IMPRINTER написав: Ромасик
так они 3 года могут отсчитывать от дня передачи им долгов )
для коолекторов день возникновения долга - день покупки его )
Так они могут их продавать друг другу хоть каждый день, а есть как бы и реальная дата выдачи кредита от банка клиенту.
Останнім часом Діджеї на імяреків шо боргували Михаличу в Суд не подають.
Попередня практика застосування проти Діджеїв позивної давності в судах є.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52
https://opendatabot.ua/open/collectors?page=2
Довіра і гарантія в списку колекторів є.
Діджі фінанс в списку колекторів не є.
З Довіра і гарантія Вам дзвонити можуть але не мають для цього підстав.
Діджі фінанс мають підстави Вам дзвонити...але дзвонити їм ніззя.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:21
Від Покрови тільки реєстрові можуть дзвонити
https://news.finance.ua/ru/news/-/50214 ... m-pravilam
Діджеїв там немає...поки.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 20:33
а авансар или как его там?
Amethyst
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:04
Amethyst написав:
а авансар или как его там?
Авансар вроді взагалі ліцензії лишили.
В реєстрові йому пролізти ніяк.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 08:19
Т.е. ждемс очередной перепродажи
Amethyst
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