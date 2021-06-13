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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5603560456055606

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:...можливості не бачу

А у кого-то получилось выкупить оригинал Договора у Авансара или Диджеев?
Почём вышло?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:15

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:...можливості не бачу

А у кого-то получилось выкупить оригинал Договора у Авансара или Диджеев?
Почём вышло?

В Діджеїв оригіналів не може бути, шо написано в додатку до договору продажі від Михалича. Куплявся лот без оригіналів договорів. Якщо є договори то вони отримані в незаконний спосіб.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:В Діджеїв оригіналів не може бути

ой. У Кагора.
Думаю они из-под полы торгуют :mrgreen:

ПС. А Диджеи щас шлют СМСки, шо у них ну чисто случайно оказался мой договор :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:37

Добрі люди радять пошукати себе тут
https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Авансар останнім часом дуже активізувався.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37950
З нами з: 22.11.13
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