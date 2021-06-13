А у кого-то получилось выкупить оригинал Договора у Авансара или Диджеев?
Почём вышло?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Вів 19 жов, 2021 12:15
В Діджеїв оригіналів не може бути, шо написано в додатку до договору продажі від Михалича. Куплявся лот без оригіналів договорів. Якщо є договори то вони отримані в незаконний спосіб.
Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Вів 19 жов, 2021 12:37
Добрі люди радять пошукати себе тут
Авансар останнім часом дуже активізувався.
Додано: Суб 23 жов, 2021 19:47
Просто могут выкупить договора. Не все так просто. Мабуть все жадные, потому мы и гуляем пока.
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