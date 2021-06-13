RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5603560456055606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:28

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:...можливості не бачу

А у кого-то получилось выкупить оригинал Договора у Авансара или Диджеев?
Почём вышло?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 05.05.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:15

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:...можливості не бачу

А у кого-то получилось выкупить оригинал Договора у Авансара или Диджеев?
Почём вышло?

В Діджеїв оригіналів не може бути, шо написано в додатку до договору продажі від Михалича. Куплявся лот без оригіналів договорів. Якщо є договори то вони отримані в незаконний спосіб.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:19

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:В Діджеїв оригіналів не може бути

ой. У Кагора.
Думаю они из-под полы торгуют :mrgreen:

ПС. А Диджеи щас шлют СМСки, шо у них ну чисто случайно оказался мой договор :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 05.05.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:37

Добрі люди радять пошукати себе тут
https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Авансар останнім часом дуже активізувався.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:Т.е. ждемс очередной перепродажи

Патова ситуація.
Діджеї мають судитися з Авансаром щоб забрати оригінали договорів імяреків з Михаличем.
ПРи цьому Суд має заборонити при початку розгляду справи продаж Авансаром іншій конторі. Але ж це все оформляється заднім числом.
Так шо доля боржників Михаличу залишатись вічними боржниками.
Як Діджеям чи Авансару законно витребувати борги...можливості не бачу.
Просто могут выкупить договора. Не все так просто. Мабуть все жадные, потому мы и гуляем пока.
otg
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:29

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  otg написав:Просто могут выкупить договора.

Хто в кого може викупити?
За рішенням Суду договори Фагор має передати Діджеям.
Але ще до рішення Суду Фагор продав договори Авансару.
Діджеї не можуть в Авансара викупити.
Заднім числом Діджеї не можуть в Фагора викупити.
Лише надія в Ліджеїв надоїдати імярекам щоб хтось заплатив.
Можуть іти дорогою виконавчих написів як і Авансар.
Але Авансар дискваліфікував себе на ринку фінансових послуг тому може творити бізобразія.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:12

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Просто могут выкупить договора.

Діджеї не можуть в Авансара викупити.
Чому це?
otg
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:24

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Просто могут выкупить договора.

Діджеї не можуть в Авансара викупити.
Чому це?

Делегімітизують рішення Суду.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37970
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5603560456055606
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48471 24857142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:31
shef2
Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ 1 ... 230, 231, 232
Anonymous » Суб 15 бер, 2008 17:09
2310 347230
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 09:39
Козак-характерник
Юніон Стандард Банк - БАНКРОТ 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Чет 24 лют, 2005 14:45
954 205656
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 18:42
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.