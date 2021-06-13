Натякають шо Аваков Поліщука дахував https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/679052/ А шо, не завадило б покопатися в цій грязній білизні. Там і про Катерину згадують. А шо, тема про продаж Михалича Платині також не до кінця розкрита. Катерина більше знає ніж говорить. Платина явно там мала свій інтерес. Підозрюю що Поліщук там борги Кауфману таким макаром віддавав. З новим міністром ВС он і Дельту вже дьоргнули. Пора і за Михалича братися.
Хто в кого може викупити? За рішенням Суду договори Фагор має передати Діджеям. Але ще до рішення Суду Фагор продав договори Авансару. Діджеї не можуть в Авансара викупити. Заднім числом Діджеї не можуть в Фагора викупити. Лише надія в Ліджеїв надоїдати імярекам щоб хтось заплатив. Можуть іти дорогою виконавчих написів як і Авансар. Але Авансар дискваліфікував себе на ринку фінансових послуг тому може творити бізобразія.
а, например, кто загасил Фагору, тих же дговоры юридически остаиссь у Фагора, - они же не могли продать Авнссару погашенные кредиты перед Фагором ? Т.е. на эти договорырешение суда распространяется или как? ) Получается, кто не гаси Фагору они щас у Авансара и нкакого решеня суда о том чо Авансар должен коу-то что-то возвращать нет, а те что осталсь у Фагора полуается мог быть переданы Диджи, но в таком случае Фагор должен передать и полученный платеж я так понимаю по ним ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 26 жов, 2021 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Хто в кого може викупити? За рішенням Суду договори Фагор має передати Діджеям. Але ще до рішення Суду Фагор продав договори Авансару. Діджеї не можуть в Авансара викупити. Заднім числом Діджеї не можуть в Фагора викупити. Лише надія в Ліджеїв надоїдати імярекам щоб хтось заплатив. Можуть іти дорогою виконавчих написів як і Авансар. Але Авансар дискваліфікував себе на ринку фінансових послуг тому може творити бізобразія.
а, например, кто загасил Фагору, тих же дговорыюридически тссаиссь у Фагора, - они же не могли продать Авнссару погашенные кредиты перед Фагором ? Получается ваши рассуждения касаются тех, кто не гасил Фагору, а кто гасил? )
Эти договора НЕ продали, а просто передали... Ну шобы не нарушать отчетности