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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5604560556065607

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:44

Натякають шо Аваков Поліщука дахував
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/679052/
А шо, не завадило б покопатися в цій грязній білизні.
Там і про Катерину згадують.
А шо, тема про продаж Михалича Платині також не до кінця розкрита.
Катерина більше знає ніж говорить.
Платина явно там мала свій інтерес.
Підозрюю що Поліщук там борги Кауфману таким макаром віддавав.
З новим міністром ВС он і Дельту вже дьоргнули. Пора і за Михалича братися.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:50

Квесторе_поверніться, а де Дорошенко?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:29

  Amethyst написав:Квесторе_поверніться, а де Дорошенко?

Десь його оголошували в розшук.
Зараз виглядає що реально заліг на дно.
Дуже багато знає...слідству явно все не розказав.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:37

диджеи проснулись.
тока что звонили - сказали что суд видновыв срок позовной давности и что скоро будет выконавчий напыс если через 3 дня не погашу
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:48

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Просто могут выкупить договора.

Хто в кого може викупити?
За рішенням Суду договори Фагор має передати Діджеям.
Але ще до рішення Суду Фагор продав договори Авансару.
Діджеї не можуть в Авансара викупити.
Заднім числом Діджеї не можуть в Фагора викупити.
Лише надія в Ліджеїв надоїдати імярекам щоб хтось заплатив.
Можуть іти дорогою виконавчих написів як і Авансар.
Але Авансар дискваліфікував себе на ринку фінансових послуг тому може творити бізобразія.


а, например, кто загасил Фагору, тих же дговоры юридически остаиссь у Фагора, - они же не могли продать Авнссару погашенные кредиты перед Фагором ? Т.е. на эти договорырешение суда распространяется или как? ) Получается, кто не гаси Фагору они щас у Авансара и нкакого решеня суда о том чо Авансар должен коу-то что-то возвращать нет, а те что осталсь у Фагора полуается мог быть переданы Диджи, но в таком случае Фагор должен передать и полученный платеж я так понимаю по ним ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 26 жов, 2021 13:52, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:50

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Просто могут выкупить договора.

Хто в кого може викупити?
За рішенням Суду договори Фагор має передати Діджеям.
Але ще до рішення Суду Фагор продав договори Авансару.
Діджеї не можуть в Авансара викупити.
Заднім числом Діджеї не можуть в Фагора викупити.
Лише надія в Ліджеїв надоїдати імярекам щоб хтось заплатив.
Можуть іти дорогою виконавчих написів як і Авансар.
Але Авансар дискваліфікував себе на ринку фінансових послуг тому може творити бізобразія.


а, например, кто загасил Фагору, тих же дговорыюридически тссаиссь у Фагора, - они же не могли продать Авнссару погашенные кредиты перед Фагором ? Получается ваши рассуждения касаются тех, кто не гасил Фагору, а кто гасил? )

Эти договора НЕ продали, а просто передали... Ну шобы не нарушать отчетности :)

Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:52

  Amethyst написав:Эти договора НЕ продали, а просто передали... Ну шобы не нарушать отчетности :)


на ответственное хранение ? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:54

... захоронение :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:09

  IMPRINTER написав:диджеи проснулись.
тока что звонили - сказали что суд видновыв срок позовной давности и что скоро будет выконавчий напыс если через 3 дня не погашу

А назвалися хто дзвонив, посада, яку контору представляють?
Про це зразу слід запитувати.
Якщо кажуть шо з Діджі Фінанс, зразу посилати, вони в НБУ не реєстрові, НЕ ЗАПЛАТИЛИ НБУ МЗДУ.
Всякі страшилки вигадують...дограються.
Навіть не для реєстрофих в НБУ лежить гострий меч. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:диджеи проснулись.
тока что звонили - сказали что суд видновыв срок позовной давности и что скоро будет выконавчий напыс если через 3 дня не погашу

А назвалися хто дзвонив, посада, яку контору представляють?
Про це зразу слід запитувати.
Якщо кажуть шо з Діджі Фінанс, зразу посилати, вони в НБУ не реєстрові, НЕ ЗАПЛАТИЛИ НБУ МЗДУ.
Всякі страшилки вигадують...дограються.
Навіть не для реєстрофих в НБУ лежить гострий меч. :)


с диджи. назвал свой номер.
разговор записал
IMPRINTER
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