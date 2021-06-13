ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?
Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.
Сенс спілкуватись з Довірою чи Діджі лише для забави.
З самого початку Діджі мала Вас повідомити письмово про переуступку боргу Михалича.
Якщо вони цього не зробили немає предмету для спілкуання.
Якщо є письмове повідомлення тоді вже можливі варіанти.
Тут юристи які хочуть на цьому заробити радять звертатись з запитами.
Більшість з цим не буде заморочуватись.
В суді позиція Діджеїв програшна.
Якщо виконавчий напис нотаріуса зварганять теж опротестовується.
Так що слід спати спокійно...така наша доля бути ...боржниками.