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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5606560756085609

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:59

  IMPRINTER написав:Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?

Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:23

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?

Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.

Сенс спілкуватись з Довірою чи Діджі лише для забави.
З самого початку Діджі мала Вас повідомити письмово про переуступку боргу Михалича.
Якщо вони цього не зробили немає предмету для спілкуання.
Якщо є письмове повідомлення тоді вже можливі варіанти.
Тут юристи які хочуть на цьому заробити радять звертатись з запитами.
Більшість з цим не буде заморочуватись.
В суді позиція Діджеїв програшна.
Якщо виконавчий напис нотаріуса зварганять теж опротестовується.
Так що слід спати спокійно...така наша доля бути ...боржниками. :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:37

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В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).
IMPRINTER
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