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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:59
IMPRINTER написав:
Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?
Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.
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ol_zy
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:23
ol_zy написав: IMPRINTER написав:
Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?
Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.
Сенс спілкуватись з Довірою чи Діджі лише для забави.
З самого початку Діджі мала Вас повідомити письмово про переуступку боргу Михалича.
Якщо вони цього не зробили немає предмету для спілкуання.
Якщо є письмове повідомлення тоді вже можливі варіанти.
Тут юристи які хочуть на цьому заробити радять звертатись з запитами.
Більшість з цим не буде заморочуватись.
В суді позиція Діджеїв програшна.
Якщо виконавчий напис нотаріуса зварганять теж опротестовується.
Так що слід спати спокійно...така наша доля бути ...боржниками.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:37
Квесторе_поверніться
В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:13
IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).
Це вже на відкуп Суду. Він і буде трактувати.
Але Суду потрібні докази.
Запис телефонної розмови не може бути доказом тому що невідомо хто з ким розмовляв.
Потрібні експертизи з якими за 10000 -20000 ніхто не буде заморочуватися.
І взагалі, термін позивної давності минув, належно чи неналежно повідомили.
Остаточну крапку чи кому ставить Суд.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:46
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).
Це вже на відкуп Суду. Він і буде трактувати.
Але Суду потрібні докази.
Запис телефонної розмови не може бути доказом тому що невідомо хто з ким розмовляв.
Потрібні експертизи з якими за 10000 -20000 ніхто не буде заморочуватися.
І взагалі, термін позивної давності минув, належно чи неналежно повідомили.
Остаточну крапку чи кому ставить Суд.
они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:57
IMPRINTER написав:
они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))
Суди за позовами Діджеїв застосовують строк загальної позивної давності.
Правда останнім часом вони не бавляться в Суди по кредитах Михалича.
Авансар зараз варганить виконавчі написи по кредитах КІЦ та ІРС що в відділеннях Михалича підсовували імярекам. Ці кредити вроді Діджеям не відійшли з Михалича...але можу бути не в темі. Суди зараз цією темою завалені.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:51
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:
они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))
Суди за позовами Діджеїв застосовують строк загальної позивної давності.
Правда останнім часом вони не бавляться в Суди по кредитах Михалича.
Авансар зараз варганить виконавчі написи по кредитах КІЦ та ІРС що в відділеннях Михалича підсовували імярекам. Ці кредити вроді Діджеям не відійшли з Михалича...але можу бути не в темі. Суди зараз цією темою завалені.
т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 11:49
IMPRINTER написав:
т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?
Саме так, Авансар пішов вабанк...
Він переєструвався в товариство з обмеженою відповідальністю із фінансової компанії щоб вивести себе з під нагляду НБУ.
Грамотні юристи ці написи елементарно оскарджують.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:05
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:
т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?
Саме так, Авансар пішов вабанк...
Він переєструвався в товариство з обмеженою відповідальністю із фінансової компанії щоб вивести себе з під нагляду НБУ.
Грамотні юристи ці написи елементарно оскарджують.
да но тут вопрос "цены вопроса" как для авансара так и для заемщика ... при маленькой сумме задолженности с одной стороны авансару дороже обойдутся услуги нотариуса, чем та сумма долга тем более с большой аморфностью ее взискания, так и для самого заемщика - если там долг 5 тыс. и ему заблокировали счета и не дают выехать за границу так ему проще их погасить чем нанимать адвоката ...
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