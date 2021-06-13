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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5607560856095610>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:59

  IMPRINTER написав:Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?

Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:23

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Звонили с Довиры и Гарантии в этот раз (не с Диджи) - сказали что 12.12.2021 передают мое дело в их юр.отдел ! Ждите еще звонки !
Я так понимаю из-за того что у Дидже нет регистрации в реестре коллектров они теперь через Довиру работают?

Как вариант:
Вы кто? Я у вас брал кредит? Договор есть? Кто по договору давал кредит? Я Михайловскому все погасил еще при ВА - все вопросы к ним. Квитанции дольше 3-х лет не храню. Ну и как вариант, если не погасил, то предоставьте оригинал ответа от Михайловского, что я им что-то должен с мокрой печатью, подписью и датой выдачи до 3-х лет.

Сенс спілкуватись з Довірою чи Діджі лише для забави.
З самого початку Діджі мала Вас повідомити письмово про переуступку боргу Михалича.
Якщо вони цього не зробили немає предмету для спілкуання.
Якщо є письмове повідомлення тоді вже можливі варіанти.
Тут юристи які хочуть на цьому заробити радять звертатись з запитами.
Більшість з цим не буде заморочуватись.
В суді позиція Діджеїв програшна.
Якщо виконавчий напис нотаріуса зварганять теж опротестовується.
Так що слід спати спокійно...така наша доля бути ...боржниками. :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:37

Квесторе_поверніться

В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:01

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:надёжным чыном

наЛёжным :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:13

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).

Це вже на відкуп Суду. Він і буде трактувати.
Але Суду потрібні докази.
Запис телефонної розмови не може бути доказом тому що невідомо хто з ким розмовляв.
Потрібні експертизи з якими за 10000 -20000 ніхто не буде заморочуватися.
І взагалі, термін позивної давності минув, належно чи неналежно повідомили.
Остаточну крапку чи кому ставить Суд.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

В ГК написано про уведомление надёжным чыном. Но то, что надёжным чыном - это тока письменное и под подпись там не сказано ).

Це вже на відкуп Суду. Він і буде трактувати.
Але Суду потрібні докази.
Запис телефонної розмови не може бути доказом тому що невідомо хто з ким розмовляв.
Потрібні експертизи з якими за 10000 -20000 ніхто не буде заморочуватися.
І взагалі, термін позивної давності минув, належно чи неналежно повідомили.
Остаточну крапку чи кому ставить Суд.


они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))

Суди за позовами Діджеїв застосовують строк загальної позивної давності.
Правда останнім часом вони не бавляться в Суди по кредитах Михалича.
Авансар зараз варганить виконавчі написи по кредитах КІЦ та ІРС що в відділеннях Михалича підсовували імярекам. Ці кредити вроді Діджеям не відійшли з Михалича...але можу бути не в темі. Суди зараз цією темою завалені.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:51

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:они утверждают что срок исковой давности обнулен ) тока я так и не понял к чему они апеллируют, ссылаясь на это ))

Суди за позовами Діджеїв застосовують строк загальної позивної давності.
Правда останнім часом вони не бавляться в Суди по кредитах Михалича.
Авансар зараз варганить виконавчі написи по кредитах КІЦ та ІРС що в відділеннях Михалича підсовували імярекам. Ці кредити вроді Діджеям не відійшли з Михалича...але можу бути не в темі. Суди зараз цією темою завалені.


т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:49

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?

Саме так, Авансар пішов вабанк...
Він переєструвався в товариство з обмеженою відповідальністю із фінансової компанії щоб вивести себе з під нагляду НБУ.
Грамотні юристи ці написи елементарно оскарджують.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:05

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:т.е. там по договорам где овер 3 года выконавчи напысы полным ходом?

Саме так, Авансар пішов вабанк...
Він переєструвався в товариство з обмеженою відповідальністю із фінансової компанії щоб вивести себе з під нагляду НБУ.
Грамотні юристи ці написи елементарно оскарджують.


да но тут вопрос "цены вопроса" как для авансара так и для заемщика ... при маленькой сумме задолженности с одной стороны авансару дороже обойдутся услуги нотариуса, чем та сумма долга тем более с большой аморфностью ее взискания, так и для самого заемщика - если там долг 5 тыс. и ему заблокировали счета и не дают выехать за границу так ему проще их погасить чем нанимать адвоката ...
IMPRINTER
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