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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5607560856095610

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:если там долг 5 тыс. и ему заблокировали счета и не дают выехать за границу так ему проще их погасить чем нанимать адвоката ...

Суд плату за адвоката компенсує якщо грамотно оформлений договір з адвокатом.
Але здерти щось з Авансара буде проблематично.
А за 5 тисяч Авансар не буде заморочуватись...мабуть. Там суми троха більші.
_________________
Рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи ухвалює виключно суд (ст. 441 ЦПК України, п. 19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження») за поданням державного (приватного) виконавця. Слід мати на увазі, що суд розглядає подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб. Обмеження діє до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні. Утім боржник вправі подати до суду, який постановив ухвалу про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, заяву про скасування обмеження. У свою чергу ухвала суду, постановлена за результатами розгляду заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:13

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а можете вкратце рассказать как происходит блокировка счетов по выконавчему напысу или решению суда? ...

ты про это узнаешь просто так что у тебя все заблокировано или исполнитель с тобой типа еще раз связывается и дает "последнее китайское предупреждене" ... я хочу понять наасколько это событие может стать внезапным
IMPRINTER
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