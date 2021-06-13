Суд плату за адвоката компенсує якщо грамотно оформлений договір з адвокатом.
Але здерти щось з Авансара буде проблематично.
А за 5 тисяч Авансар не буде заморочуватись...мабуть. Там суми троха більші.
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Рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи ухвалює виключно суд (ст. 441 ЦПК України, п. 19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження») за поданням державного (приватного) виконавця. Слід мати на увазі, що суд розглядає подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб. Обмеження діє до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні. Утім боржник вправі подати до суду, який постановив ухвалу про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, заяву про скасування обмеження. У свою чергу ухвала суду, постановлена за результатами розгляду заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку.