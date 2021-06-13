IMPRINTER написав:если там долг 5 тыс. и ему заблокировали счета и не дают выехать за границу так ему проще их погасить чем нанимать адвоката ...
Суд плату за адвоката компенсує якщо грамотно оформлений договір з адвокатом. Але здерти щось з Авансара буде проблематично. А за 5 тисяч Авансар не буде заморочуватись...мабуть. Там суми троха більші. _________________ Рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи ухвалює виключно суд (ст. 441 ЦПК України, п. 19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження») за поданням державного (приватного) виконавця. Слід мати на увазі, що суд розглядає подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб. Обмеження діє до виконання зобов’язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні. Утім боржник вправі подати до суду, який постановив ухвалу про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, заяву про скасування обмеження. У свою чергу ухвала суду, постановлена за результатами розгляду заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку.
а можете вкратце рассказать как происходит блокировка счетов по выконавчему напысу или решению суда? ...
ты про это узнаешь просто так что у тебя все заблокировано или исполнитель с тобой типа еще раз связывается и дает "последнее китайское предупреждене" ... я хочу понять наасколько это событие может стать внезапным
а можете вкратце рассказать как происходит блокировка счетов по выконавчему напысу или решению суда? ...
ты про это узнаешь просто так что у тебя все заблокировано или исполнитель с тобой типа еще раз связывается и дает "последнее китайское предупреждене" ... я хочу понять наасколько это событие может стать внезапным
До блокування рахунків в мене ще не доходило але з виконавцем вже мав справу. Приходить Вам лист від виконавця про відкриття виконавчого провадження з номером цього провадження. Разом з листом куча страшилок щоб Ви подали декларацію про доходи заклали банки де Ви тримаєте грошенята, про накладення арешт на Вашу нерухомість. Є вимога оплатити з 10% мздою. Автоматом Ваше виконавче провадження світиться на сайті боржників як відкрите. При оплаті Виконавець видає постанову про закриття виконавчого провадження. На сайлі боржників провадження набуває статусу закрите. Якщо боржник ухиляється від оплати то вже тоді можуть заблокувати рахунки при зверненні виконавця до банку. Зараз 18 банків ці блокування здійснюють при електронних звернення. В інші слід звертатись письмово. В якому банку є грошенята виконавці мають мабуть свої методи як дізнаватися.
Я вот одно думаю. Почему нотариусы не боятся эти выконавчие листы выписывать? Я далек от мысли что они не знают ситуации с этим долгом. Наверняка же перед тем как выписать изучают вопрос, читают решения судов. Да и знают сколько выконавчих написов скасовано в суде. Плохо что законодатель никакой ответственности не предусмотрел за неправомерные действия нотариусов в данном случае.
otg написав:Я вот одно думаю. Почему нотариусы не боятся эти выконавчие листы выписывать? Я далек от мысли что они не знают ситуации с этим долгом. Наверняка же перед тем как выписать изучают вопрос, читают решения судов. Да и знают сколько выконавчих написов скасовано в суде. Плохо что законодатель никакой ответственности не предусмотрел за неправомерные действия нотариусов в данном случае.
во тесли бы отмена судом выконавчео напыту нотариуса параллельно бы лишало его лицензии или автоматически генерировало огромный штраф - они бы так не шли на это ... н ов любом случае с такими документами точно работают маргинальные нотариусы. ниодлин уважающий себя нотариус на такое не подпишится.
otg написав:Я вот одно думаю. Почему нотариусы не боятся эти выконавчие листы выписывать? Я далек от мысли что они не знают ситуации с этим долгом. Наверняка же перед тем как выписать изучают вопрос, читают решения судов. Да и знают сколько выконавчих написов скасовано в суде. Плохо что законодатель никакой ответственности не предусмотрел за неправомерные действия нотариусов в данном случае.
во тесли бы отмена судом выконавчео напыту нотариуса параллельно бы лишало его лицензии или автоматически генерировало огромный штраф - они бы так не шли на это ... н ов любом случае с такими документами точно работают маргинальные нотариусы. ниодлин уважающий себя нотариус на такое не подпишится.
Адвокати пишуть закладні на таких нотаріусів в Мінюст і при систематичності порушень наказують нерадивих.
IMPRINTER написав:н ов любом случае с такими документами точно работают маргинальные нотариусы. ниодлин уважающий себя нотариус на такое не подпишится.
Ну на сколько знаю, в областном центре, стать нотариусом стоило 300 тыс вечнозеленых. Даже боюсь представить сколько в Киеве. Заплатив такую сумму становиться маргиналом и вестись на 5 целковых, не знаю.
Квесторе_поверніться написав:Якщо боржник ухиляється від оплати то вже тоді можуть заблокувати рахунки при зверненні виконавця до банку.
Якщо справа вже дійшла до держвиконавця, то рахунки блокують зразу автоматично. Мені за недоплату податків при закритті фопа одночасно прилетіли повідомлення в дію про виконавче провадження і в приват і моно про блок рахунків. Хоч я і не ухилявся.
Квесторе_поверніться написав:Якщо боржник ухиляється від оплати то вже тоді можуть заблокувати рахунки при зверненні виконавця до банку.
Якщо справа вже дійшла до держвиконавця, то рахунки блокують зразу автоматично. Мені за недоплату податків при закритті фопа одночасно прилетіли повідомлення в дію про виконавче провадження і в приват і моно про блок рахунків. Хоч я і не ухилявся.
т.е. госисполнитель прежде чем блокировать счета никак не связывается с вами, чтоб вы добровольно заплатили?
Квесторе_поверніться написав:Якщо боржник ухиляється від оплати то вже тоді можуть заблокувати рахунки при зверненні виконавця до банку.
Якщо справа вже дійшла до держвиконавця, то рахунки блокують зразу автоматично. Мені за недоплату податків при закритті фопа одночасно прилетіли повідомлення в дію про виконавче провадження і в приват і моно про блок рахунків. Хоч я і не ухилявся.
Якщо в Дію то вважають що повідомлення Ви отримали і мають право блокувати...мабуть. То був держввний чи приватний виконавець?