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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29
Они давно такое шлют. Мне даже бумажное письмо приходило )
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