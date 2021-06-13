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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5608560956105611

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29

  ROLF написав:Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM


Они давно такое шлют. Мне даже бумажное письмо приходило )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32

  ROLF написав:Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Интересно, это они часть тела прощают или то что незаконно насчитали всяких процентов и штрафов? А вообще, видимо, у них ничего не получается ни у кого содрать, если уже такое шлют.
otg
 
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