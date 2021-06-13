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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:07
Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua
; тelegram: t.me/DGFinance_BM
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ROLF
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29
ROLF написав:
Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua
; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Они давно такое шлют. Мне даже бумажное письмо приходило )
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32
ROLF написав:
Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua
; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Интересно, это они часть тела прощают или то что незаконно насчитали всяких процентов и штрафов? А вообще, видимо, у них ничего не получается ни у кого содрать, если уже такое шлют.
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otg
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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