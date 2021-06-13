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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5608560956105611

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29

  ROLF написав:Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM


Они давно такое шлют. Мне даже бумажное письмо приходило )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32

  ROLF написав:Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Интересно, это они часть тела прощают или то что незаконно насчитали всяких процентов и штрафов? А вообще, видимо, у них ничего не получается ни у кого содрать, если уже такое шлют.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 03:07

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо боржник ухиляється від оплати то вже тоді можуть заблокувати рахунки при зверненні виконавця до банку.


Якщо справа вже дійшла до держвиконавця, то рахунки блокують зразу автоматично.
Мені за недоплату податків при закритті фопа одночасно прилетіли повідомлення в дію про виконавче провадження і в приват і моно про блок рахунків. Хоч я і не ухилявся.


т.е. госисполнитель прежде чем блокировать счета никак не связывается с вами, чтоб вы добровольно заплатили?


Нет конечно. Оно им не надо. Сами все принесёте в клювике.

Пришло письмо на адрес матери что недоплатил сколько то там ЕСВ от налоговой, я его сначала поздно у матери забрал, потом забегался подзабыл, что надо в налоговую сходить. Ну и без всякого суда по обращению налоговой мне виконавци и блокнули все нах.

Прошло времени с момента указанного в письме крайнего срока оплаты дней 30. Так что это и есть срок ухиляння.
WachtAmRhein
 
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