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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вчера такое прислали :ХХХХХ .,Кредитор надає Вам спец.умови закриття кредиту за Дог.№ХХХХХХХ з ПРОЩЕННЯМ ЧАСТИНИ БОРГУ! т.: 0673693337; е-mail: borg@dgfinance.com.ua; тelegram: t.me/DGFinance_BM
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:29
Они давно такое шлют. Мне даже бумажное письмо приходило )
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32
Интересно, это они часть тела прощают или то что незаконно насчитали всяких процентов и штрафов? А вообще, видимо, у них ничего не получается ни у кого содрать, если уже такое шлют.
Додано: Суб 20 лис, 2021 03:07
Нет конечно. Оно им не надо. Сами все принесёте в клювике.
Пришло письмо на адрес матери что недоплатил сколько то там ЕСВ от налоговой, я его сначала поздно у матери забрал, потом забегался подзабыл, что надо в налоговую сходить. Ну и без всякого суда по обращению налоговой мне виконавци и блокнули все нах.
Прошло времени с момента указанного в письме крайнего срока оплаты дней 30. Так что это и есть срок ухиляння.
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