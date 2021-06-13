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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5609561056115612

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:47

  Aps написав:
IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

дайте плиз сссылку на реестр коллекторов ? ... звонил сегодня Диджи - на вопрос какой их регистрационный номер в реестре коллекторов уверенно ответила 42649746.
Щас сморю - это просто их ЕГРПОУ и не боле )
Видите смысл с ними общаться?
Звонят же те кто ничего не решает и ничего не может изменить.
Или то у вас такой психологический самотренинг? )


ну а чего бы не пообщаться )
сегодня кстати была очень культурная девушка )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:25

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

дайте плиз сссылку на реестр коллекторов ? ... звонил сегодня Диджи - на вопрос какой их регистрационный номер в реестре коллекторов уверенно ответила 42649746.
Щас сморю - это просто их ЕГРПОУ и не боле )

https://bank.gov.ua/ua/supervision/lice ... ing/reg-cc
Інформація з реєстру колекторських компаній
тягнеться xlsx файл.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:сегодня кстати была очень культурная девушка )

Кумі дзвонять, представляються група компаній Діджі Фінанс, називають лише своє імя.
Повністю назвати себе відмовляються.
Дзвонять з якогось 063...
І хіба такі дзвінки можна назвати офіційними?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:34

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:сегодня кстати была очень культурная девушка )

Кумі дзвонять, представляються група компаній Діджі Фінанс, називають лише своє імя.
Повністю назвати себе відмовляються.
Дзвонять з якогось 063...
І хіба такі дзвінки можна назвати офіційними?


мне называет свой номер сотрудника еще типа там Анастасия номер ХХХХ
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 14:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:мне называет свой номер сотрудника еще типа там Анастасия номер ХХХХ

Ця інфо не ідентифікує що дзвонярь з Діджі Фінанс.
І взагалі з Діджі Фінанс дзвонити не положено, вони не реєстрові в НБУ.
Довіра і гарантія дзвонити може, вони реєстрові але ....не викуповували кредити фізиків в Михалича.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 15:07

Квесторе_поверніться

а с какого номера имеет право звонить коллектор имеющий оф регистрацию? єтот номер где то фиксирууется? тот, что в єксел файле на сайте нбу - то типа контактній тел - там есть и 0800, т.е. номера на которіе можно звонить, но с которій нельзя звонить ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:29

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

а с какого номера имеет право звонить коллектор имеющий оф регистрацию? єтот номер где то фиксирууется? тот, что в єксел файле на сайте нбу - то типа контактній тел - там есть и 0800, т.е. номера на которіе можно звонить, но с которій нельзя звонить ...

Тут важливо не номер а повна ідентифікація яка контора дзвонить.
Дзвонить група компаній Діджі Фінанс, Анфіса з номером 007.
Ви вирішили поскарджитися в НБУ на цей дзвінок.
На кого ви будете скаржитися?
Групи компаній Діджі Фінанс не існує.
Анфіс є тисячі. Номер 007 ні до чого не пришиєш.
Отже можливості поскарджити Вас лишили апріорі.
Тому чітко мають повідомити назву контори.
Прізвище Імя По-батькові дзвонаря, і посаду в конторі.
Також предмет дзвінка.
РОзмова запишеться.
При повторному дзвінку все аналогічно.
Якщо предмет дзвінка той самий повідомляєте що Вас увідомили вже тоді й тоді і прохання більше не дзвонити.
Наступні дзвінки це вже підстави на скаргу в НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 03:44

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

а с какого номера имеет право звонить коллектор имеющий оф регистрацию? єтот номер где то фиксирууется? тот, что в єксел файле на сайте нбу - то типа контактній тел - там есть и 0800, т.е. номера на которіе можно звонить, но с которій нельзя звонить ...

Тут важливо не номер а повна ідентифікація яка контора дзвонить.
Дзвонить група компаній Діджі Фінанс, Анфіса з номером 007.
Ви вирішили поскарджитися в НБУ на цей дзвінок.
На кого ви будете скаржитися?
Групи компаній Діджі Фінанс не існує.
Анфіс є тисячі. Номер 007 ні до чого не пришиєш.
Отже можливості поскарджити Вас лишили апріорі.
Тому чітко мають повідомити назву контори.
Прізвище Імя По-батькові дзвонаря, і посаду в конторі.
Також предмет дзвінка.
РОзмова запишеться.
При повторному дзвінку все аналогічно.
Якщо предмет дзвінка той самий повідомляєте що Вас увідомили вже тоді й тоді і прохання більше не дзвонити.
Наступні дзвінки це вже підстави на скаргу в НБУ.


спасибо
IMPRINTER
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Квесторе_поверніться

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