IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
а с какого номера имеет право звонить коллектор имеющий оф регистрацию? єтот номер где то фиксирууется? тот, что в єксел файле на сайте нбу - то типа контактній тел - там есть и 0800, т.е. номера на которіе можно звонить, но с которій нельзя звонить ...
Тут важливо не номер а повна ідентифікація яка контора дзвонить.
Дзвонить група компаній Діджі Фінанс, Анфіса з номером 007.
Ви вирішили поскарджитися в НБУ на цей дзвінок.
На кого ви будете скаржитися?
Групи компаній Діджі Фінанс не існує.
Анфіс є тисячі. Номер 007 ні до чого не пришиєш.
Отже можливості поскарджити Вас лишили апріорі.
Тому чітко мають повідомити назву контори.
Прізвище Імя По-батькові дзвонаря, і посаду в конторі.
Також предмет дзвінка.
РОзмова запишеться.
При повторному дзвінку все аналогічно.
Якщо предмет дзвінка той самий повідомляєте що Вас увідомили вже тоді й тоді і прохання більше не дзвонити.
Наступні дзвінки це вже підстави на скаргу в НБУ.