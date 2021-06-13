Додано: Вів 30 лис, 2021 16:15

Квесторе_поверніться



это другой вопрос - как идентифицировать кто звонит ...

тут тоже можно до абсурда дойти ...



вот дистанцируровавшись от диджеев ...

есть банк ... он абсолютно законно продал долг, абсолютно законно трижды надлежащим способом при свидетелях в лице Головы НБУ, Президента и Головы Верховной рады (или как там все туташние эксперты толкуют надлежашее уведломление) новый кредитор уведомил ...



дальше он звонит спросить Иван Иваныч, когда вы отдадите долг? ...

а Иван Иваныч говорит - идите нах - я не знаю кто вы, как вы докажите что вы ООО "Рога и копыта" ...

вот как по вашей точки зрения добропорядочный новвый кредлитор и звоняший недобропорядочному заемщику должен доказать, что он не верблюд?



закон должен защищать всех - добропорядочных кредиторов от недобропорядочных заемщиков аналогично ... а так любой скажет типа, а вы докажите что это вы идите нах пишите жалобу в ОНН ... а как он докажет?



метод о котором вы говрите - это просто способ затягивания процесса (не так уведомили, не так представились и т.п.) ... а вы меня ненадлежащим образом уведомили? как это? мы вам прислали письмо заказное, с печатями? ну и что? я считаю эжтого недостаточно ... звонят - тоже, а вы кто такой я не знаю что вы это вы ...



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мея сейчас интересует не методы затягивания процесса общения, а реальные нормы закона, котрые являются "броней". Вот еслси бы норма, что что никто не может звонить, ктоме тех кто есть в реестре коллектров была - это броня - я бы тупо говрил - вас там нет иди те нах, а не по моему мнению вы не так меня уведомили, по мему мнению вы не так мне представились и т.п. Они видно, что стали стараться соблюдать новвые правила - их тон общения реально изменился, угроз, искажения правовых норм на лоха как было ранее (затьвра к вам придут описывать имущество) как было раньше - уже не говорят.