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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5611561256135614

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:30

Квесторе_поверніться

ну более 2-х раз в день они не звонят и надо отметить,что тон звонящих стал намного корректней ...

но если они кредитор, то выбивать долг они могут из меня и без наличия в реестре коллекторов ...

что касаетсмя надлежащего информирования, то они считают что меня уведомили надлежащим способом ... а если надо то пришлют еще макулатуры и думаю что пришлют ... так что в это упираться я думаю неконструктивно ... они считают что надлежащим, а я нет ...

вот отсутствие в реестре коллекторорв - это был бы железный аргумент их посылать ... но увы его таки не применить ....
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:35

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

ну более 2-х раз в день они не звонят и надо отметить,что тон звонящих стал намного корректней ...

но если они кредитор, то выбивать долг они могут из меня и без наличия в реестре коллекторов ...

что касаетсмя надлежащего информирования, то они считают что меня уведомили надлежащим способом ... а если надо то пришлют еще макулатуры и думаю что пришлют ... так что в это упираться я думаю неконструктивно ... они считают что надлежащим, а я нет ...

вот отсутствие в реестре коллекторорв - это был бы железный аргумент их посылать ... но увы его таки не применить ....

Ось як думає Мінфін
________________________
14 жовтня набув чинності закон, який регулює діяльність колекторських компаній. Починаючи з цієї дати, звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може лише кредитор чи колекторська компанія, включена до Реєстру колекторських компаній НБУ.
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/30/76383488/
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:51

Квесторе_поверніться

ну мнение говножурналиста интернет-портала - это даже смешно говоритиь как аргумент кому-то ) если я сошлюсь на портал минфин - это тока поржать с меня можно будет ...

кто такой коллектор четко написанно в законе - это компания которая по договору с кредитором выбивает долг, не являясь при этом кредитором. Диджи выбивает долг как новый кредитор, а не как коллектор по договору с Михайловским.

Коллекторская компания - юридическое лицо (в том числе небанковское финансовое учреждение, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять средства в займ, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу), включенное в реестр коллекторских компаний, которое в интересах кредитодателя (первоначального кредитора) и/или нового кредитора (в случае замены первоначального кредитора) в соответствии с договором с таким кредитодателем и/или новым кредитором имеет право осуществлять урегулирование просроченной задолженности.

в данном случае я считаю, что Диджи таки прав - они не должны быть в реестре колекторов, а Минфин показал свою некомпетентность.

я это сам и убедился открыв воочию закон, а не его в чужой интерпретации (хотя обычно это так и делаю, но тут доверился экспертам).

в законе есть единые правила для всех типов "выбивальщиков" просрочки (этические нормы поведения и т.п.), а есть отдельные конкретные для коллекторов (т.е. посредников в выбивании долгов - только они должны быть в реестре коллекторов) ... Диджи - в понимании Закона - новый кредитор (законный он незаконный, надлежащим образом он уведомил илди нет - это уже другой вопрос), но посылать Диджея по причине того, что их нет в реестре колдлекторов таки не канает. Я вот в разговоре с ними хотел попонтоваться, какой я умный и юридически подкованный после говнопубликаций всяких говноМИНфинов, а оказался лохом, которого опустила обычная курица, при чем оказавщаяся на 100% права :lol:

Исходя из логики, что все кто выбивает просроченный долг - коллекторы, то если у человека по кредитке примата есть просроченный долг, то примат должен тоже находиться в реестре коллекторов, следовательно там должны появиться все 80 банков, т.к. в любом банке есть заемщик с просроченным долгом и его они с него пытаются тоже выбить сначала собственными силами.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 30 лис, 2021 16:04, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:02

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

ну мнение говножурналиста интернет-портала - это даже смешно говоритиь как аргумент кому-то )

кто такой коллектор четко написанно в законе - это компания которая по договору с кредитором выбивает долг, не являясь при этом кредитором. Диджи выбивает долг как новый кредитор, а не как коллектор по договору с Михайловским.

Коллекторская компания - юридическое лицо (в том числе небанковское финансовое учреждение, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять средства в займ, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу), включенное в реестр коллекторских компаний, которое в интересах кредитодателя (первоначального кредитора) и/или нового кредитора (в случае замены первоначального кредитора) в соответствии с договором с таким кредитодателем и/или новым кредитором имеет право осуществлять урегулирование просроченной задолженности.

в данном случае я считаю, что Диджи таки прав - они не должны быть в реестре колекторов, а Минфин показал свою некомпетентность.

я это сам и убедился открыв воочию закон, а не его в чужой интерпретации

в законе есть единые правила для всех типов "выбивальщиков" просрочки (этические нормы поведения и т.п.), а есть отдельные конкретные для коллекторов ... Диджи - в понимании Закона - новый кредитор (законный он незаконный, надлежащим образом он уведомил илди нет - это уже другой вопрос), но посылать Диджея по причине того, что их нет в реестре колдлекторов таки не канает. Я вот в разворе с ними хотел попонтоваться какой я умный и юридически подкованный, после говнопубликаций всяких говноМИНфинов, а оказался лохом :lol:

Так це я неправильно трактував Закон.
В Мінфіна все правильно написано.
Кредитор, (кома) або реєстровий колектор.
Приймаєм що кредитор може дзвонити.
Але ж слід ідентифікувати що це саме кредитор, як?
Інакше дзвонить анонім.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:06

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:опустила обычная курица, при чем оказавщаяся на 100% права

Як права...чому не відрокомендувалась?
Чому перервала розмову?
Можливо вона не з Діджі Фінанс а з Довіра і Гарантія? :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:09

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:Исходя из логики, что все кто выбивает просроченный долг - коллекторы, то если у человека по кредитке примата есть просроченный долг, то примат должен тоже находиться в реестре коллекторов, следовательно там должны появиться все 80 банков, т.к. в любом банке есть заемщик с просроченным долгом и его они с него пытаются тоже выбить сначала собственными силами.

В нових договорах на кредити банка повинна прописувати реєстрових колекторів які будуть працювати з просроченими боргами.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:15

Квесторе_поверніться

это другой вопрос - как идентифицировать кто звонит ...
тут тоже можно до абсурда дойти ...

вот дистанцируровавшись от диджеев ...
есть банк ... он абсолютно законно продал долг, абсолютно законно трижды надлежащим способом при свидетелях в лице Головы НБУ, Президента и Головы Верховной рады (или как там все туташние эксперты толкуют надлежашее уведломление) новый кредитор уведомил ...

дальше он звонит спросить Иван Иваныч, когда вы отдадите долг? ...
а Иван Иваныч говорит - идите нах - я не знаю кто вы, как вы докажите что вы ООО "Рога и копыта" ...
вот как по вашей точки зрения добропорядочный новвый кредлитор и звоняший недобропорядочному заемщику должен доказать, что он не верблюд?

закон должен защищать всех - добропорядочных кредиторов от недобропорядочных заемщиков аналогично ... а так любой скажет типа, а вы докажите что это вы идите нах пишите жалобу в ОНН ... а как он докажет?

метод о котором вы говрите - это просто способ затягивания процесса (не так уведомили, не так представились и т.п.) ... а вы меня ненадлежащим образом уведомили? как это? мы вам прислали письмо заказное, с печатями? ну и что? я считаю эжтого недостаточно ... звонят - тоже, а вы кто такой я не знаю что вы это вы ...

_______________

мея сейчас интересует не методы затягивания процесса общения, а реальные нормы закона, котрые являются "броней". Вот еслси бы норма, что что никто не может звонить, ктоме тех кто есть в реестре коллектров была - это броня - я бы тупо говрил - вас там нет иди те нах, а не по моему мнению вы не так меня уведомили, по мему мнению вы не так мне представились и т.п. Они видно, что стали стараться соблюдать новвые правила - их тон общения реально изменился, угроз, искажения правовых норм на лоха как было ранее (затьвра к вам придут описывать имущество) как было раньше - уже не говорят.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:19

Часом приколююсь з дзвонарями, коли дзвонять кажу що це не імярек якого Ви хочете почути а його кум і ми тут бухаєм. Назвіться хто дзвонить? Зрозуміло що дзвонарі не обіймають ніяких посад в Діджі Фінанс а є працюючими за методичками колекторами. Вони починають всіляко викручуватися і не називають себе і просять щоб кум перезвонив до них і кажуть що пришлють номер телефону в СМС.
:)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:22

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:мея сейчас интересует не методы затягивания процесса общения, а реальные нормы закона, котрые являются "броней". Вот еслси бы норма, что что никто не может звонить, ктоме тех кто есть в реестре коллектров была - это броня - я бы тупо говрил - вас там нет иди те нах, а не по моему мнению вы не так меня уведомили, по мему мнению вы не так мне представились и т.п. Они видно, что стали стараться соблюдать новвые правила - их тон общения реально изменился, угроз, искажения правовых норм на лоха как было ранее (затьвра к вам придут описывать имущество) как было раньше - уже не говорят.
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