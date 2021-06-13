IMPRINTER написав:

Квесторе_поверніться написав: Часом приколююсь з дзвонарями, коли дзвонять кажу що це не імярек якого Ви хочете почути а його кум і ми тут бухаєм. Назвіться хто дзвонить? Зрозуміло що дзвонарі не обіймають ніяких посад в Діджі Фінанс а є працюючими за методичками колекторами. Вони починають всіляко викручуватися і не називають себе і просять щоб кум перезвонив до них і кажуть що пришлють номер телефону в СМС.

Часом приколююсь з дзвонарями, коли дзвонять кажу що це не імярек якого Ви хочете почути а його кум і ми тут бухаєм. Назвіться хто дзвонить? Зрозуміло що дзвонарі не обіймають ніяких посад в Діджі Фінанс а є працюючими за методичками колекторами. Вони починають всіляко викручуватися і не називають себе і просять щоб кум перезвонив до них і кажуть що пришлють номер телефону в СМС.

не ну как довести коллектора до истерки - это тоже отдельная область знаний ) тут все могут обменяться опытом ) но все-таки хотелось какие-то прямые законные вещи ... вот например - уже было решение Верховного суда, что выконавчий напыс нотариусы могут ставить только на нотариально посвидченные договоры ... как мы видем, нотариусы ставят его на какие хотят ... почему былосуды не руководствуются общим правилом, которое вынес верховный суд? А борьба с выконавчим напысом - а это единственное чем они могут попить кровь (т..к. через суд там без шансов в силу ряда причитн в т.ч. и срока давности) ... именно попить кровь, т.к. через суд его потом без проблем отменить.вот мне лично эта тема более интересна - насколько вероятно что диджи включат этот механизм - как по мне нотариус который поставит напыс на ненотариально засвидченных кредитный договоро да еще и при этом с истекшим сроком давности (если диджи их таки получило) получит реальный ход ...