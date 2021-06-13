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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:39

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Часом приколююсь з дзвонарями, коли дзвонять кажу що це не імярек якого Ви хочете почути а його кум і ми тут бухаєм. Назвіться хто дзвонить? Зрозуміло що дзвонарі не обіймають ніяких посад в Діджі Фінанс а є працюючими за методичками колекторами. Вони починають всіляко викручуватися і не називають себе і просять щоб кум перезвонив до них і кажуть що пришлють номер телефону в СМС.
:)


не ну как довести коллектора до истерки - это тоже отдельная область знаний ) тут все могут обменяться опытом ) но все-таки хотелось какие-то прямые законные вещи ... вот например - уже было решение Верховного суда, что выконавчий напыс нотариусы могут ставить только на нотариально посвидченные договоры ... как мы видем, нотариусы ставят его на какие хотят ... почему былосуды не руководствуются общим правилом, которое вынес верховный суд? А борьба с выконавчим напысом - а это единственное чем они могут попить кровь (т..к. через суд там без шансов в силу ряда причитн в т.ч. и срока давности) ... именно попить кровь, т.к. через суд его потом без проблем отменить.

вот мне лично эта тема более интересна - насколько вероятно что диджи включат этот механизм - как по мне нотариус который поставит напыс на ненотариально засвидченных кредитный договоро да еще и при этом с истекшим сроком давности (если диджи их таки получило) получит реальный ход ...

По судовій практиці тут тільки захист...позов що виконавчий напис не підлягає виконанню.
Раніще Діджеї бавились в позови до Суду.
Зараз вже не бавляться.
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 20:44

Підігнали нове виконавче провадження.
Тепер в АСВП імярек бачить всі відповіді на запити виконавця що приходять з різних контор.
Найбільш популярні запити в ДФС, МВС про рухоме майно.
В конкретні банки запитів не бачу...можливо це наступний етап чи виконавець ці цидули не хоче в АСВП викладати.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:38

Чорний нотаріус вже не нотаріус.
У відповідності до листа Департаменту нотаріату та державної реєстрації, діяльність приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олени Василівни 02.11.2021 року припинено.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 21:01

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

ХХХХХХ., поспіши врегулювати боргове питання за Дог.№ХХХХХ на умовах ЧАСТКОВОГО ПРОЩЕННЯ БОРГУ, адже частина справ 01.12.2021 р. вже була продана, твій Договір може стати наступним. т.: 0673693337; тelegram-канал: t.me/DGFinance_BM; telegram: TOV_DGFinance


Что то новенькое? кому продают?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 11:38

  ROLF написав:

Что то новенькое? кому продают?

На сколько я понимаю, намекают что часть договором купили и теперь имеют все оснований обувать. Грозят что еще купят. Ждем новостей с фронтов
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:21

otg

продадут какой-то афелированной структуре типа Довиры и гарантии или еще кому-то как вариант ... все равно это будет та же банда ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:32

  IMPRINTER написав:otg

продадут какой-то афелированной структуре типа Довиры и гарантии или еще кому-то как вариант ... все равно это будет та же банда ...
Мы видимо по разному читаем и по разному видим логику. Я говорил: что мы знаем о том что диджеи не имели договоров. Из текста я понял что часть договоров купили именно диджеи, вот ими и козыряют.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:35

Тут небезпека шо Діджеї в білу володіють портфелем Михалича.
Любий продаж буде по білому.
А там чорний нотаріус і виконавче провадження...будьте пильні. :)
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:...буде по білому

они по белому доки не покупали
и тем более нотар заверенных
но в сговор с кагором похоже вступили и выкупили пару сотен с соблазнительными суммами :)
Хай дальше облизываются
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:18

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:...буде по білому

они по белому доки не покупали
и тем более нотар заверенных
но в сговор с кагором похоже вступили и выкупили пару сотен с соблазнительными суммами :)
Хай дальше облизываются

Договорів з Михаличем Діджеї не мають...всі договори, якщо такі є отримані не від Михалича. Ну нехай доводять що вони їх отримали в законний спосіб.
І взагалі ці договори для Суду як один з доказів.
В Суд звертатитись для Діджеїв... це безнадьога.
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