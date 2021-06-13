Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав: Квесторе_поверніться написав:
...буде по білому
они по белому доки не покупали
и тем более нотар заверенных
но в сговор с кагором похоже вступили и выкупили пару сотен с соблазнительными суммами
Хай дальше облизываются
Договорів з Михаличем Діджеї не мають...всі договори, якщо такі є отримані не від Михалича. Ну нехай доводять що вони їх отримали в законний спосіб.
І взагалі ці договори для Суду як один з доказів.
В Суд звертатитись для Діджеїв... це безнадьога.
А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні