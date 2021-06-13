otg написав:
А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні
Діджеї з самого початку купляли портфель Михалича без оригіналів договорів і оригінали їм непотрібні. Оригінали потрібні коли йти в Суд. Але судова практика показує що оригінали не є ключовим доказом в судах. Імяреки і без оригіналів признавали що мали договори з Михаличем. Діджеї при цьому суди програвали.
Оригінали договорів це елемент психологічного тиску на боржника.
По інших же договорах (не з МИхаличем) Діджеї використовують схему.
1.ПРодаж кредитного договору Дорі Фінанс.
2. Дорі фінанс - чорний нотаріус - виконавчий напис нотаріуса.
3. Хтось платить...мабуть...а хтось оскарджує.