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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5613561456155616

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:...буде по білому

они по белому доки не покупали
и тем более нотар заверенных
но в сговор с кагором похоже вступили и выкупили пару сотен с соблазнительными суммами :)
Хай дальше облизываются

Договорів з Михаличем Діджеї не мають...всі договори, якщо такі є отримані не від Михалича. Ну нехай доводять що вони їх отримали в законний спосіб.
І взагалі ці договори для Суду як один з доказів.
В Суд звертатитись для Діджеїв... це безнадьога.
А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  otg написав:А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні

Діджеї з самого початку купляли портфель Михалича без оригіналів договорів і оригінали їм непотрібні. Оригінали потрібні коли йти в Суд. Але судова практика показує що оригінали не є ключовим доказом в судах. Імяреки і без оригіналів признавали що мали договори з Михаличем. Діджеї при цьому суди програвали.
Оригінали договорів це елемент психологічного тиску на боржника.
По інших же договорах (не з МИхаличем) Діджеї використовують схему.
1.ПРодаж кредитного договору Дорі Фінанс.
2. Дорі фінанс - чорний нотаріус - виконавчий напис нотаріуса.
3. Хтось платить...мабуть...а хтось оскарджує.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43

  Квесторе_поверніться написав:оригінали не є ключовим доказом в . Імяреки і без оригіналів признавали що мали договори з Михаличем.
Орігінали це якраз ключові докази.
Як що хтось не витребував договори, то балбєс. Без нього в суді діджеям нема що доказувати апріорі. Нема договору нема предмета суду. І не росказуйте що діджеї не вигравали. Хоч не повністю, але частково з людей грошики зняли
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:52

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Наша епопея закінчилася позитивно, Авансар був відправлений на юх. Суд був один раз відкладений так як відповідач, Авансар, не був повідомлений в установлений спосіб, тобто не отримав повідомлення з суду. Також відповідач не направляв відзив по справі. Тому однозначно всі ці написи потрібно оскаржувати і слати їх подалі...
Зараз запускаємо ще одну справу, по діджеях. Позивач бажає визнати договір недійсним а також видалити запис з бюро кредитних історій. Поки що все на стадії ознаоймлення з документами та рішення як діяти далі. Якщо у когось є готові ідеї - готові почути, навіть за розумну винагороду.
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purgen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:46

  purgen написав:Наша епопея закінчилася позитивно, Авансар був відправлений на юх. Суд був один раз відкладений так як відповідач, Авансар, не був повідомлений в установлений спосіб, тобто не отримав повідомлення з суду. Також відповідач не направляв відзив по справі. Тому однозначно всі ці написи потрібно оскаржувати і слати їх подалі...
На натариуса бамага куда следует направлена?
Зараз запускаємо ще одну справу, по діджеях. Позивач бажає визнати договір недійсним а також видалити запис з бюро кредитних історій.
Лично я не вижу здесь судебной перспективы. С каких это договор не дийсный? Наоборот, если Вы признаете его существование у диджеев то должны заплатить.
otg
 
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