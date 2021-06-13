они по белому доки не покупали и тем более нотар заверенных но в сговор с кагором похоже вступили и выкупили пару сотен с соблазнительными суммами Хай дальше облизываются
Договорів з Михаличем Діджеї не мають...всі договори, якщо такі є отримані не від Михалича. Ну нехай доводять що вони їх отримали в законний спосіб. І взагалі ці договори для Суду як один з доказів. В Суд звертатитись для Діджеїв... це безнадьога.
А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні
otg написав:А що доводити? Ви рахуєте тяжко виписати акти прийому-передачі договорів, навіть як що це знадобиться по всьому ланцюжку? Навіть шаблон не треба міняти, тільки реквізіти компаній. Хоча не знаю, може там все сложніше. Я особисто в цьому сумніваюсь. Мабуть просто не дійшли згоди по ціні
Діджеї з самого початку купляли портфель Михалича без оригіналів договорів і оригінали їм непотрібні. Оригінали потрібні коли йти в Суд. Але судова практика показує що оригінали не є ключовим доказом в судах. Імяреки і без оригіналів признавали що мали договори з Михаличем. Діджеї при цьому суди програвали. Оригінали договорів це елемент психологічного тиску на боржника. По інших же договорах (не з МИхаличем) Діджеї використовують схему. 1.ПРодаж кредитного договору Дорі Фінанс. 2. Дорі фінанс - чорний нотаріус - виконавчий напис нотаріуса. 3. Хтось платить...мабуть...а хтось оскарджує.
Квесторе_поверніться написав:оригінали не є ключовим доказом в . Імяреки і без оригіналів признавали що мали договори з Михаличем.
Орігінали це якраз ключові докази. Як що хтось не витребував договори, то балбєс. Без нього в суді діджеям нема що доказувати апріорі. Нема договору нема предмета суду. І не росказуйте що діджеї не вигравали. Хоч не повністю, але частково з людей грошики зняли
Наша епопея закінчилася позитивно, Авансар був відправлений на юх. Суд був один раз відкладений так як відповідач, Авансар, не був повідомлений в установлений спосіб, тобто не отримав повідомлення з суду. Також відповідач не направляв відзив по справі. Тому однозначно всі ці написи потрібно оскаржувати і слати їх подалі... Зараз запускаємо ще одну справу, по діджеях. Позивач бажає визнати договір недійсним а також видалити запис з бюро кредитних історій. Поки що все на стадії ознаоймлення з документами та рішення як діяти далі. Якщо у когось є готові ідеї - готові почути, навіть за розумну винагороду.
purgen написав:Наша епопея закінчилася позитивно, Авансар був відправлений на юх. Суд був один раз відкладений так як відповідач, Авансар, не був повідомлений в установлений спосіб, тобто не отримав повідомлення з суду. Також відповідач не направляв відзив по справі. Тому однозначно всі ці написи потрібно оскаржувати і слати їх подалі...
На натариуса бамага куда следует направлена?
Зараз запускаємо ще одну справу, по діджеях. Позивач бажає визнати договір недійсним а також видалити запис з бюро кредитних історій.
Лично я не вижу здесь судебной перспективы. С каких это договор не дийсный? Наоборот, если Вы признаете его существование у диджеев то должны заплатить.
purgen написав:Зараз запускаємо ще одну справу, по діджеях. Позивач бажає визнати договір недійсним а також видалити запис з бюро кредитних історій. Поки що все на стадії ознаоймлення з документами та рішення як діяти далі. Якщо у когось є готові ідеї - готові почути, навіть за розумну винагороду.
Щоб були ідеї слід знати вихідну диспозицію...в загальних рисах. Місяць і рік укладання договору з Михаличем. Дата останньої проплати і кому цей платьожик був. Чи існує заборгованість. Чи велась претензійна робота після кончини Михалича. Якщо не секрет?