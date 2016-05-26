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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5620562156225623

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:34

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Затихла тема...є новини? клепають ІІН? ДЖ дзвонять раз на 10 днів.....
Fuckingvitaliian
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.01.23
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