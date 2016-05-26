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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 30 січ, 2023 08:34
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Затихла тема...є новини? клепають ІІН? ДЖ дзвонять раз на 10 днів.....
Додано: Пон 30 січ, 2023 10:13
Fuckingvitaliian мені теж чотко по середах дзвонили грудень-січень. обіцяли після закінчення війни картки заблокувати. я так розумію кінець-початок року - треба хоч шось їм зняти. може на 23 ріх і не сплатили державі за діяльність коллекторську
Додано: Пон 30 січ, 2023 15:08
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Не вгамуються ніяк.....
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