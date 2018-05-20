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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 00:09

  БОБЁР написав:emeta писал(а):
бульбик писал(а):
Прикольная банка. Объявили о начале акции "Новоричний" вклад, а проценты не указаны:)


В общем списке есть
только какой же он акционный?

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 061217.pdf

акционность видимо в возможности пополнения

Да, Вы правы коллега. Именно так и сказали в отделении.
Разве что ещё подвесят 0,5 за то что на пенсии


Универсальный на 370 дней с капитализацией и пенсионной надбавкой получится не хуже чем акционные в других местах..
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 18:41

Банк «Сич» увеличит уставный фонд до 300 млн грн

8 декабря на собрании акционеров банка «Сич» принято решение об увеличении размера уставного капитала на общую сумму 99,938 млн грн.

«Увеличение пройдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет привлечения дополнительных взносов. Принято решение о размещении простых именных акций в общем количестве 93,4 млн акций на сумму 99,9 млн грн», — говорится в сообщении.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 18:56

  emeta написав:
8 декабря на собрании акционеров банка «Сич» принято решение об увеличении размера уставного капитала на общую сумму 99,938 млн грн.

«Увеличение пройдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет привлечения дополнительных взносов. Принято решение о размещении простых именных акций в общем количестве 93,4 млн акций на сумму 99,9 млн грн», — говорится в сообщении.

Банка йде в вірному напрямку...а чи встигне до липня 2018 року дійти?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 11:08

Re: Січ (Сич)

  Квесторе_поверніться написав:а чи встигне до липня 2018 року дійти?


а що має трапитись в липні :) (крім того що липи зацвітуть)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 11:48

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:а чи встигне до липня 2018 року дійти?


а що має трапитись в липні :) (крім того що липи зацвітуть)

Статутник НБу зобовязав наростити до 300 млн.
В наших краях липи цвытуть в червні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:36

Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины.
Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.


https://www.sichbank.com.ua/ru/pro-priz ... nya-banku/
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Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 19:26

  emeta написав:
Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины.
Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.


https://www.sichbank.com.ua/ru/pro-priz ... nya-banku/

аби не пекур))
https://antikor.com.ua/articles/67358-b ... _po-novomu
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:59

Скай Банк готовится к слиянию с банком Сич

  Мизантрóп написав:
  emeta написав:
Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины.
Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.


https://www.sichbank.com.ua/ru/pro-priz ... nya-banku/

аби не пекур))
https://antikor.com.ua/articles/67358-b ... _po-novomu


Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в повестку общего собрания акционеров, запланированного 23 апреля 2018 года, в частности, внесен вопрос о предоставлении наблюдательному совету банка полномочий на проведение переговоров о такой реорганизации и необходимых мерах с ПАО «Банк Сич».

Ранее «Минфин» сообщал, что 11 апреля 2018 года наблюдательный совет Скай Банка уволил главу правления Константина Серегина.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:19

У Сичи отделение было в автосалоне в Киеве. Кто подскажет адрес.
Molchyn
 
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