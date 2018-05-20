8 декабря на собрании акционеров банка «Сич» принято решение об увеличении размера уставного капитала на общую сумму 99,938 млн грн.
«Увеличение пройдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет привлечения дополнительных взносов. Принято решение о размещении простых именных акций в общем количестве 93,4 млн акций на сумму 99,9 млн грн», — говорится в сообщении.
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8 декабря на собрании акционеров банка «Сич» принято решение об увеличении размера уставного капитала на общую сумму 99,938 млн грн.
«Увеличение пройдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет привлечения дополнительных взносов. Принято решение о размещении простых именных акций в общем количестве 93,4 млн акций на сумму 99,9 млн грн», — говорится в сообщении.
Банка йде в вірному напрямку...а чи встигне до липня 2018 року дійти?
Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины. Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.
Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины. Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.
Решением Наблюдательного совета ПАО «БАНК СІЧ» от 12.01.2018 №8 на должность Председателя Правления ПАО «БАНК СІЧ» назначен (выбран) Мельник Петр Петрович с «15» января 2018 г. с предоставлением ему всех полномочий Председателя Правления, предусмотренных Уставом Банка и действующим законодательством Украины. Кандидатура Мельника П.П. предварительно согласована Национальным Банком Украины.
Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, в повестку общего собрания акционеров, запланированного 23 апреля 2018 года, в частности, внесен вопрос о предоставлении наблюдательному совету банка полномочий на проведение переговоров о такой реорганизации и необходимых мерах с ПАО «Банк Сич».
Ранее «Минфин» сообщал, что 11 апреля 2018 года наблюдательный совет Скай Банка уволил главу правления Константина Серегина.