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Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:22
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Додано: Нед 10 чер, 2018 17:31
Была инфо что не договорились
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